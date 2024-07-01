Howl написав:25 июня в 11:11 была сделана покупка в торговой точки и этой операции нет в истории по карте. Только загрузив выписку по счёту нашёл эту операцию. В тот же день, но в 15:14 операция в истории отображается. Странные проделки банка.
Добрий день! Для того, щоб перевірити надану Вами інформацію вкажіть, будь ласка, повністю Ваше ПІБ, ІПН, номер карти в форматі перші 6 цифр та останні 4 цифри в особисті повідомлення.
Додатково звертаємо Вашу увагу на те, що Ви можете отримати консультацію з приводу операцій по рахунку звернувшись до Контакт-центру.
Зателефонувати до Контакт-центру банку є можливість наступним чином: - 0 800 503 580 (безкоштовно на території України); - 044 393 25 90 (оплата згідно з тарифами оператора зв’язку); - Через бізнес-чат ТАСКОМБАНКу у Viber, натиснувши на «слухавку» або в сервісі дзвінків Viber набрати номер *7178 (за допомогою клавіатури viber).
Де "підвищений кешбек на спорт" (с) по карткам саксесс, чєрті?