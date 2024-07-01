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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 328329330331>

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ТАСКОМБАНК 3.1 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
3
2- Погане. Некомпетентне.
24%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
28%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
4
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 18:38

Re: ТАСКОМБАНК

Кто-то пробовал переводить с Сукесса на свой счёт в ТАСе (по номеру счёта)? Бесплатно как с Азура?
ramzes4
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 20:32

Re: ТАСКОМБАНК

ramzes4, как с Azure не знаю (не проверял), но с карты Success и всё чётко и бесплатно. Да и в тарифах карты Success это указано

С Аzure по IBAN также бесплатно? По номеру карты я знаю.
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 20:45

  Howl написав:С Аzure по IBAN также бесплатно? По номеру карты я знаю.

На свои тасовские счета - да.
ramzes4
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 21:21

  ramzes4 написав:Кто-то пробовал переводить с Сукесса на свой счёт в ТАСе (по номеру счёта)? Бесплатно как с Азура?

Не желая рисковать - с саксеса пополняю рюкзак (или сберегательный), а с них уже Азуре ну а далее уже работают тарифы Азура, которые вам известны
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 08:53

Підкажіть переказ власних коштів з великої п'ятірки на вері кард безкоштовно чи з комісією?
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 11:44

Останній день кварталу!
не забуємо виводити КБ, інакше згорить
:)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 11:47

  greenozon написав:Останній день кварталу!
не забуємо виводити КБ, інакше згорить
:)

так и завтра до 18 не поздно
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 15:19

  Boundless написав:Підкажіть переказ власних коштів з великої п'ятірки на вері кард безкоштовно чи з комісією?



https://tascombank.ua/files/Taryf_Velyk ... 4.2024.pdf


4.3.1?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 16:25

  greenozon написав:
  Boundless написав:Підкажіть переказ власних коштів з великої п'ятірки на вері кард безкоштовно чи з комісією?



https://tascombank.ua/files/Taryf_Velyk ... 4.2024.pdf


4.3.1?

здогадувався, що там щось не те. Тому закинув спочатку на ощадний рахунок, а з нього на вєрку. Стандартна тазовська стежка
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 10:05

  TASCOMBANK написав:
  Howl написав:25 июня в 11:11 была сделана покупка в торговой точки и этой операции нет в истории по карте. Только загрузив выписку по счёту нашёл эту операцию. В тот же день, но в 15:14 операция в истории отображается.
Странные проделки банка.

Добрий день!
Для того, щоб перевірити надану Вами інформацію вкажіть, будь ласка, повністю Ваше ПІБ, ІПН, номер карти в форматі перші 6 цифр та останні 4 цифри в особисті повідомлення.

Додатково звертаємо Вашу увагу на те, що Ви можете отримати консультацію з приводу операцій по рахунку звернувшись до Контакт-центру.

Зателефонувати до Контакт-центру банку є можливість наступним чином:
- 0 800 503 580 (безкоштовно на території України);
- 044 393 25 90 (оплата згідно з тарифами оператора зв’язку);
- Через бізнес-чат ТАСКОМБАНКу у Viber, натиснувши на «слухавку» або в сервісі дзвінків Viber набрати номер *7178 (за допомогою клавіатури viber).

Де "підвищений кешбек на спорт" (с) по карткам саксесс, чєрті?
vadlme
 
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