RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 328329330331

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.1 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
3
2- Погане. Некомпетентне.
24%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
28%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
4
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 10:06

  Depo13 написав:Комісії не має бути СЕп, на скільки памятаю?

Доброго дня!

Уточніть, будь ласка, більш детально, Ваше питання.
Вас цікавить зарахування чи відправлення переказів?
Додатково вкажіть, будь ласка, в якому пакеті послуг обслуговується Ваша карта?
TASCOMBANK
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 3039
З нами з: 17.07.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 12:00

Re: ТАСКОМБАНК

  vadlme написав:Де "підвищений кешбек на спорт" (с) по карткам саксесс, чєрті?


мрійте про краще, готуйтесь до гіршого -
https://tascombank.ua/news/z-01072024-z ... 0012b3d971
greenozon
 
Повідомлень: 16359
З нами з: 01.06.14
Подякував: 440 раз.
Подякували: 1621 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 12:49

TASCOMBANK є проблеми з відновленням доступу до банкінгу з-за кордону, відеоверифікація в телеграм/вайбер чомусь підтримкою не приймається, а додзвонитись на 044 нереально. Напишіть мені в пп, бо потрібно відновити доступ.
dsamv
 
Повідомлень: 1
З нами з: 01.07.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 13:48

Таскомбанк представник

Сьогодні вперше 01.07.24 після міграції зі спорт в тас зробив купівлю в магазині - в застосунку грейс період до 31.07.
Чи вірно вказано строк погашення заборгованості по кредиту?
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17067
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 930 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 14:35

  sens написав:Сьогодні вперше 01.07.24 після міграції зі спорт в тас зробив купівлю в магазині - в застосунку грейс період до 31.07.
Чи вірно вказано строк погашення заборгованості по кредиту?

Так а шо стосовно сьогодняШньої покупки там може бути вказано? Вона ж ще по рахунку не провелася. Ото чекайте +2..3дн і тоді хоч якійсь висновки можна робити.
Грейс треба гасити кожного місяця... але питання яку суму -- може і 0 :wink: ..
Ото якщо перший раз в перший грейс, то взагалі нічого гасити не треба.
А вас щось просить погасити 31.07?!
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5502
З нами з: 05.05.21
Подякував: 414 раз.
Подякували: 1060 раз.
 
Профіль
1
1
9
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 15:23

  ramzes4 написав:Кто-то пробовал переводить с Сукесса на свой счёт в ТАСе (по номеру счёта)? Бесплатно как с Азура?

Таки бесплатно 8)
Вывел через Сукесс всё (без одной копейки) с рюкзачка на заначку.
ramzes4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1095
З нами з: 29.08.13
Подякував: 2356 раз.
Подякували: 294 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 328329330331
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: oleks1y, patrikk, RaifHelp і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (3306)
01.07.2024 15:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.