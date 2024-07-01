Доброго дня!
Уточніть, будь ласка, більш детально, Ваше питання.
Вас цікавить зарахування чи відправлення переказів?
Додатково вкажіть, будь ласка, в якому пакеті послуг обслуговується Ваша карта?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 лип, 2024 10:06
Додано: Пон 01 лип, 2024 12:00
Re: ТАСКОМБАНК
мрійте про краще, готуйтесь до гіршого -
Додано: Пон 01 лип, 2024 12:49
TASCOMBANK є проблеми з відновленням доступу до банкінгу з-за кордону, відеоверифікація в телеграм/вайбер чомусь підтримкою не приймається, а додзвонитись на 044 нереально. Напишіть мені в пп, бо потрібно відновити доступ.
Додано: Пон 01 лип, 2024 13:48
Таскомбанк представник
Сьогодні вперше 01.07.24 після міграції зі спорт в тас зробив купівлю в магазині - в застосунку грейс період до 31.07.
Чи вірно вказано строк погашення заборгованості по кредиту?
Додано: Пон 01 лип, 2024 14:35
Так а шо стосовно сьогодняШньої покупки там може бути вказано? Вона ж ще по рахунку не провелася. Ото чекайте +2..3дн і тоді хоч якійсь висновки можна робити.
Грейс треба гасити кожного місяця... але питання яку суму -- може і 0 ..
Ото якщо перший раз в перший грейс, то взагалі нічого гасити не треба.
А вас щось просить погасити 31.07?!
Додано: Пон 01 лип, 2024 15:23
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