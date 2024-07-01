ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 лип, 2024 10:06
Depo13 написав:
Комісії не має бути СЕп, на скільки памятаю?
Доброго дня!
Уточніть, будь ласка, більш детально, Ваше питання.
Вас цікавить зарахування чи відправлення переказів?
Додатково вкажіть, будь ласка, в якому пакеті послуг обслуговується Ваша карта?
TASCOMBANK
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Додано: Пон 01 лип, 2024 12:00
vadlme написав:
Де "підвищений кешбек на спорт" (с) по карткам саксесс, чєрті?
мрійте про краще, готуйтесь до гіршого -
https://tascombank.ua/news/z-01072024-z ... 0012b3d971
greenozon
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Додано: Пон 01 лип, 2024 12:49
TASCOMBANK є проблеми з відновленням доступу до банкінгу з-за кордону, відеоверифікація в телеграм/вайбер чомусь підтримкою не приймається, а додзвонитись на 044 нереально. Напишіть мені в пп, бо потрібно відновити доступ.
dsamv
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Додано: Пон 01 лип, 2024 13:48
Сьогодні вперше 01.07.24 після міграції зі спорт в тас зробив купівлю в магазині - в застосунку грейс період до 31.07.
Чи вірно вказано строк погашення заборгованості по кредиту?
sens
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Додано: Пон 01 лип, 2024 14:35
sens написав:
Сьогодні вперше 01.07.24 після міграції зі спорт в тас зробив купівлю в магазині - в застосунку грейс період до 31.07.
Чи вірно вказано строк погашення заборгованості по кредиту?
Так а шо стосовно сьогодняШньої покупки там може бути вказано? Вона ж ще по рахунку не провелася. Ото чекайте +2..3дн і тоді хоч якійсь висновки можна робити.
Грейс треба гасити кожного місяця... але питання яку суму -- може і 0
..
Ото якщо перший раз в перший грейс, то взагалі нічого гасити не треба.
А вас щось просить погасити 31.07?!
Amethyst
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Додано: Пон 01 лип, 2024 15:23
ramzes4 написав:
Кто-то пробовал переводить с Сукесса на свой счёт в ТАСе (по номеру счёта)? Бесплатно как с Азура?
Таки бесплатно
Вывел через Сукесс всё (без одной копейки) с рюкзачка на заначку.
ramzes4
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Додано: Пон 01 лип, 2024 18:15
А копейку обратно на рюкзачок. Пусть лежит, чтоб его ветром не унесло.
Кащей
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Додано: Пон 01 лип, 2024 21:22
Кащей написав:
А копейку обратно на рюкзачок. Пусть лежит, чтоб его ветром не унесло.
А смысл? Шо тут уже ловить?
arkavs
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Додано: Пон 01 лип, 2024 21:44
arkavs написав:
А смысл? Шо тут уже ловить?
Ветеранам ТАСа будут подарки
Goodman
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Додано: Пон 01 лип, 2024 22:01
Goodman написав: arkavs написав:
А смысл? Шо тут уже ловить?
Ветеранам ТАСа будут подарки
Ага -- тіпа закриття рах-ів тіко у криївці на Петлюри
Причому з передачою факсом заяви на 2й поверх у картвідділ.
Amethyst
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