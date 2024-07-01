RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 328329330331

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.1 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
3
2- Погане. Некомпетентне.
24%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
28%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
4
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 10:06

  Depo13 написав:Комісії не має бути СЕп, на скільки памятаю?

Доброго дня!

Уточніть, будь ласка, більш детально, Ваше питання.
Вас цікавить зарахування чи відправлення переказів?
Додатково вкажіть, будь ласка, в якому пакеті послуг обслуговується Ваша карта?
TASCOMBANK
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 3039
З нами з: 17.07.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 12:00

Re: ТАСКОМБАНК

  vadlme написав:Де "підвищений кешбек на спорт" (с) по карткам саксесс, чєрті?


мрійте про краще, готуйтесь до гіршого -
https://tascombank.ua/news/z-01072024-z ... 0012b3d971
greenozon
 
Повідомлень: 16359
З нами з: 01.06.14
Подякував: 440 раз.
Подякували: 1621 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 12:49

TASCOMBANK є проблеми з відновленням доступу до банкінгу з-за кордону, відеоверифікація в телеграм/вайбер чомусь підтримкою не приймається, а додзвонитись на 044 нереально. Напишіть мені в пп, бо потрібно відновити доступ.
dsamv
 
Повідомлень: 1
З нами з: 01.07.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 13:48

Таскомбанк представник

Сьогодні вперше 01.07.24 після міграції зі спорт в тас зробив купівлю в магазині - в застосунку грейс період до 31.07.
Чи вірно вказано строк погашення заборгованості по кредиту?
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17068
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 930 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 14:35

  sens написав:Сьогодні вперше 01.07.24 після міграції зі спорт в тас зробив купівлю в магазині - в застосунку грейс період до 31.07.
Чи вірно вказано строк погашення заборгованості по кредиту?

Так а шо стосовно сьогодняШньої покупки там може бути вказано? Вона ж ще по рахунку не провелася. Ото чекайте +2..3дн і тоді хоч якійсь висновки можна робити.
Грейс треба гасити кожного місяця... але питання яку суму -- може і 0 :wink: ..
Ото якщо перший раз в перший грейс, то взагалі нічого гасити не треба.
А вас щось просить погасити 31.07?!
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5503
З нами з: 05.05.21
Подякував: 414 раз.
Подякували: 1060 раз.
 
Профіль
1
1
9
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 15:23

  ramzes4 написав:Кто-то пробовал переводить с Сукесса на свой счёт в ТАСе (по номеру счёта)? Бесплатно как с Азура?

Таки бесплатно 8)
Вывел через Сукесс всё (без одной копейки) с рюкзачка на заначку.
ramzes4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1095
З нами з: 29.08.13
Подякував: 2356 раз.
Подякували: 294 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 18:15

Re: ТАСКОМБАНК

А копейку обратно на рюкзачок. Пусть лежит, чтоб его ветром не унесло.
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1721
З нами з: 30.08.09
Подякував: 217 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 21:22

  Кащей написав:А копейку обратно на рюкзачок. Пусть лежит, чтоб его ветром не унесло.

А смысл? Шо тут уже ловить?
arkavs
Аватар користувача
 
Повідомлень: 521
З нами з: 11.06.15
Подякував: 852 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 21:44

Re: ТАСКОМБАНК

  arkavs написав:А смысл? Шо тут уже ловить?

Ветеранам ТАСа будут подарки
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6643
З нами з: 23.11.14
Подякував: 760 раз.
Подякували: 568 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 22:01

  Goodman написав:
  arkavs написав:А смысл? Шо тут уже ловить?

Ветеранам ТАСа будут подарки
Ага -- тіпа закриття рах-ів тіко у криївці на Петлюри 8) :lol:
Причому з передачою факсом заяви на 2й поверх у картвідділ.
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5503
З нами з: 05.05.21
Подякував: 414 раз.
Подякували: 1060 раз.
 
Профіль
1
1
9
  #<1 ... 328329330331
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kharkiver, sens і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.