vadlme написав: TASCOMBANK написав: Howl написав:
25 июня в 11:11 была сделана покупка в торговой точки и этой операции нет в истории по карте. Только загрузив выписку по счёту нашёл эту операцию. В тот же день, но в 15:14 операция в истории отображается.
Странные проделки банка.
Добрий день!
Для того, щоб перевірити надану Вами інформацію вкажіть, будь ласка, повністю Ваше ПІБ, ІПН, номер карти в форматі перші 6 цифр та останні 4 цифри в особисті повідомлення.
Додатково звертаємо Вашу увагу на те, що Ви можете отримати консультацію з приводу операцій по рахунку звернувшись до Контакт-центру.
Зателефонувати до Контакт-центру банку є можливість наступним чином:
- 0 800 503 580 (безкоштовно на території України);
- 044 393 25 90 (оплата згідно з тарифами оператора зв’язку);
- Через бізнес-чат ТАСКОМБАНКу у Viber, натиснувши на «слухавку» або в сервісі дзвінків Viber набрати номер *7178 (за допомогою клавіатури viber).
Де "підвищений кешбек на спорт" (с) по карткам саксесс, чєрті?
Доброго дня!
Інформуємо, що по карткам success credit нараховується 1% кешбеку (за кредитні та власні кошти) на такі категорії:
• Спорт, спортивні товари та секції
• Кіно та квитки
• Магазини косметики
• Квіти
На даний момент додаткових бонусів до діючих ставок не передбачено. Додатково рекомендуємо слідкувати за новинами на офіційному сайті.
Додатково інформуємо, що можливо відкрити кредитно-дебетову карту «Very Card», звернувшись у відділення банку.
Пропонуємо Вам скористатися даною картою та оцінити її переваги:
1.Безкоштовне зарахування коштів;
2. Керування в додатку TAS2U;
3. Безкоштовна послуга інформування;
4. Бонусна програма до 3% за розрахунки як кредитними так і власними коштами;
5. Відсутня комісія за конвертацію валюти.