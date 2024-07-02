RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 329330331332

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.1 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
3
2- Погане. Некомпетентне.
24%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
28%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
4
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 22:25

  Amethyst написав:
  sens написав:Сьогодні вперше 01.07.24 після міграції зі спорт в тас зробив купівлю в магазині - в застосунку грейс період до 31.07.
Чи вірно вказано строк погашення заборгованості по кредиту?

Так а шо стосовно сьогодняШньої покупки там може бути вказано? Вона ж ще по рахунку не провелася. Ото чекайте +2..3дн і тоді хоч якійсь висновки можна робити.
Грейс треба гасити кожного місяця... але питання яку суму -- може і 0 :wink: ..
Ото якщо перший раз в перший грейс, то взагалі нічого гасити не треба.
А вас щось просить погасити 31.07?!

У мене б-5 , грейс 60 діб , в спорт було також, тому вирішив що саксес теж 60 діб ,проте поки що ні
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17073
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 930 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 23:03

Тася волюнтаристски закрыла раньше срока гривнепластик "с ограниченным функционалом" и предлагает получить в отделении вместо него новый пластик "с неограниченным функционалом". Гривнесчет, видимо, остался где-то болтаться, в аппке не видно. Где увидеть остаток :?:
Если в аппке открыть новую гривнекарту виртуалкуАzure - она откроется к существующему гривнесчету ? (как основная или как бесплатная допка :?: ) Или к какому-то новому счету :?:

И плииз, :oops: напомните как/когда именно надо отключать платные СМС и ПУШы новой карты
flysoulfly
 
Повідомлень: 5067
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1655 раз.
Подякували: 287 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 08:16

02.07

  sens написав:Сьогодні вперше 01.07.24 після міграції зі спорт в тас зробив купівлю в магазині - в застосунку грейс період до 31.07.
Чи вірно вказано строк погашення заборгованості по кредиту?

Грейс закінчується 31.07 за купівлю в липні ,поки що без змін в застосунку
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17073
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 930 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 09:39

  vadlme написав:
  TASCOMBANK написав:
  Howl написав:25 июня в 11:11 была сделана покупка в торговой точки и этой операции нет в истории по карте. Только загрузив выписку по счёту нашёл эту операцию. В тот же день, но в 15:14 операция в истории отображается.
Странные проделки банка.

Добрий день!
Для того, щоб перевірити надану Вами інформацію вкажіть, будь ласка, повністю Ваше ПІБ, ІПН, номер карти в форматі перші 6 цифр та останні 4 цифри в особисті повідомлення.

Додатково звертаємо Вашу увагу на те, що Ви можете отримати консультацію з приводу операцій по рахунку звернувшись до Контакт-центру.

Зателефонувати до Контакт-центру банку є можливість наступним чином:
- 0 800 503 580 (безкоштовно на території України);
- 044 393 25 90 (оплата згідно з тарифами оператора зв’язку);
- Через бізнес-чат ТАСКОМБАНКу у Viber, натиснувши на «слухавку» або в сервісі дзвінків Viber набрати номер *7178 (за допомогою клавіатури viber).

Де "підвищений кешбек на спорт" (с) по карткам саксесс, чєрті?


Доброго дня!

Інформуємо, що по карткам success credit нараховується 1% кешбеку (за кредитні та власні кошти) на такі категорії:

• Спорт, спортивні товари та секції
• Кіно та квитки
• Магазини косметики
• Квіти

На даний момент додаткових бонусів до діючих ставок не передбачено. Додатково рекомендуємо слідкувати за новинами на офіційному сайті.

Додатково інформуємо, що можливо відкрити кредитно-дебетову карту «Very Card», звернувшись у відділення банку.

Пропонуємо Вам скористатися даною картою та оцінити її переваги:

1.Безкоштовне зарахування коштів;
2. Керування в додатку TAS2U;
3. Безкоштовна послуга інформування;
4. Бонусна програма до 3% за розрахунки як кредитними так і власними коштами;
5. Відсутня комісія за конвертацію валюти.
TASCOMBANK
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 3040
З нами з: 17.07.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 13:28

"до 3%"
Пишіть все "до 30%"!
1% це ж "до..."?
alibob
 
Повідомлень: 523
З нами з: 31.01.18
Подякував: 169 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 329330331332
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (3315)
02.07.2024 13:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.