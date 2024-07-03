RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 329330331332

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.1 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
3
2- Погане. Некомпетентне.
24%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
28%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
4
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 23:03

Тася волюнтаристски закрыла раньше срока гривнепластик "с ограниченным функционалом" и предлагает получить в отделении вместо него новый пластик "с неограниченным функционалом". Гривнесчет, видимо, остался где-то болтаться, в аппке не видно. Где увидеть остаток :?:
Если в аппке открыть новую гривнекарту виртуалкуАzure - она откроется к существующему гривнесчету ? (как основная или как бесплатная допка :?: ) Или к какому-то новому счету :?:

И плииз, :oops: напомните как/когда именно надо отключать платные СМС и ПУШы новой карты
flysoulfly
 
Повідомлень: 5077
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1657 раз.
Подякували: 287 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 08:16

02.07

  sens написав:Сьогодні вперше 01.07.24 після міграції зі спорт в тас зробив купівлю в магазині - в застосунку грейс період до 31.07.
Чи вірно вказано строк погашення заборгованості по кредиту?

Грейс закінчується 31.07 за купівлю в липні ,поки що без змін в застосунку
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17080
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 930 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 09:39

  vadlme написав:
  TASCOMBANK написав:
  Howl написав:25 июня в 11:11 была сделана покупка в торговой точки и этой операции нет в истории по карте. Только загрузив выписку по счёту нашёл эту операцию. В тот же день, но в 15:14 операция в истории отображается.
Странные проделки банка.

Добрий день!
Для того, щоб перевірити надану Вами інформацію вкажіть, будь ласка, повністю Ваше ПІБ, ІПН, номер карти в форматі перші 6 цифр та останні 4 цифри в особисті повідомлення.

Додатково звертаємо Вашу увагу на те, що Ви можете отримати консультацію з приводу операцій по рахунку звернувшись до Контакт-центру.

Зателефонувати до Контакт-центру банку є можливість наступним чином:
- 0 800 503 580 (безкоштовно на території України);
- 044 393 25 90 (оплата згідно з тарифами оператора зв’язку);
- Через бізнес-чат ТАСКОМБАНКу у Viber, натиснувши на «слухавку» або в сервісі дзвінків Viber набрати номер *7178 (за допомогою клавіатури viber).

Де "підвищений кешбек на спорт" (с) по карткам саксесс, чєрті?


Доброго дня!

Інформуємо, що по карткам success credit нараховується 1% кешбеку (за кредитні та власні кошти) на такі категорії:

• Спорт, спортивні товари та секції
• Кіно та квитки
• Магазини косметики
• Квіти

На даний момент додаткових бонусів до діючих ставок не передбачено. Додатково рекомендуємо слідкувати за новинами на офіційному сайті.

Додатково інформуємо, що можливо відкрити кредитно-дебетову карту «Very Card», звернувшись у відділення банку.

Пропонуємо Вам скористатися даною картою та оцінити її переваги:

1.Безкоштовне зарахування коштів;
2. Керування в додатку TAS2U;
3. Безкоштовна послуга інформування;
4. Бонусна програма до 3% за розрахунки як кредитними так і власними коштами;
5. Відсутня комісія за конвертацію валюти.
TASCOMBANK
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 3040
З нами з: 17.07.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 13:28

"до 3%"
Пишіть все "до 30%"!
1% це ж "до..."?
alibob
 
Повідомлень: 523
З нами з: 31.01.18
Подякував: 169 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 07:00

03.07

  sens написав:
  sens написав:Сьогодні вперше 01.07.24 після міграції зі спорт в тас зробив купівлю в магазині - в застосунку грейс період до 31.07.
Чи вірно вказано строк погашення заборгованості по кредиту?

Грейс закінчується 31.07 за купівлю в липні ,поки що без змін в застосунку

Грейс не змінився
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17080
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 930 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 12:11

Re: ТАСКОМБАНК

  flysoulfly написав:Если в аппке открыть новую гривнекарту виртуалкуАzure - она откроется к существующему гривнесчету ?
В приложении нельзя открыть карту к имеющемуся счёту, только к новому.
Продлить срок действия старой карты можно на странице tascombank.ua/card_service, но при этом нельзя будет бесплатно перевыпустить пластик пока до окончания срока не станет меньше двух месяцев.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6033
З нами з: 08.03.18
Подякував: 553 раз.
Подякували: 1099 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 13:39

  Howl написав:
  flysoulfly написав:Если в аппке открыть новую гривнекарту виртуалкуАzure - она откроется к существующему гривнесчету ?
В приложении нельзя открыть карту к имеющемуся счёту, только к новому.

Продлить срок действия старой карты можно на странице tascombank.ua/card_service, но при этом нельзя будет бесплатно перевыпустить пластик пока до окончания срока не станет меньше двух месяцев.
Если Платівку(пластик) банк сам закрыл задолго до конца срока, значит продление срока на той странице ничего не даст?
Сам пластик и не нужен, карта использовалась только в схеме онлайн-покупки валюты. Для таких целей спокойно в аппке открылась бы новая, виртуаАzure.
Но сейчас нельзя даже остаток на старом картсчете посмотреть, перед возможным закрытием. Нахрена такой интернет-банкинг ?
flysoulfly
 
Повідомлень: 5077
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1657 раз.
Подякували: 287 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 329330331332
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, Кочевник і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6514)
03.07.2024 13:40
ТАСКОМБАНК (3317)
03.07.2024 13:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.