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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 329330331332 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ТАСКОМБАНК 3.1 5 25 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 12% 3 2- Погане. Некомпетентне. 24% 6 3- Задовільне. Хотілося б краще. 20% 5 4- Добре. Як і повинно бути. 28% 7 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 16% 4 Всього голосів : 25 Додано: Пон 01 лип, 2024 23:03

Если в аппке открыть новую гривнекарту виртуалкуАzure - она откроется к существующему гривнесчету ? (как основная или как бесплатная допка ) Или к какому-то новому счету



И плииз, напомните как/когда именно надо отключать платные СМС и ПУШы новой карты Тася волюнтаристски закрыла раньше срока гривнепластик "с ограниченным функционалом" и предлагает получить в отделении вместо него новый пластик "с неограниченным функционалом". Гривнесчет, видимо, остался где-то болтаться, в аппке не видно. Где увидеть остатокЕсли в аппке открыть новую гривнекарту виртуалкуАzure - она откроется к существующему гривнесчету ? (как основная или как бесплатная допка) Или к какому-то новому счетуИ плииз,напомните как/когда именно надо отключать платные СМС и ПУШы новой карты flysoulfly Повідомлень: 5077 З нами з: 13.01.09 Подякував: 1658 раз. Подякували: 287 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2024 08:16 02.07 sens написав: Сьогодні вперше 01.07.24 після міграції зі спорт в тас зробив купівлю в магазині - в застосунку грейс період до 31.07.

Чи вірно вказано строк погашення заборгованості по кредиту? Сьогодні вперше 01.07.24 після міграції зі спорт в тас зробив купівлю в магазині - в застосунку грейс період до 31.07.Чи вірно вказано строк погашення заборгованості по кредиту?

Грейс закінчується 31.07 за купівлю в липні ,поки що без змін в застосунку Грейс закінчується 31.07 за купівлю в липні ,поки що без змін в застосунку sens

Повідомлень: 17080 З нами з: 12.09.13 Подякував: 34 раз. Подякували: 930 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2024 09:39 vadlme написав: TASCOMBANK написав: Howl написав: 25 июня в 11:11 была сделана покупка в торговой точки и этой операции нет в истории по карте. Только загрузив выписку по счёту нашёл эту операцию. В тот же день, но в 15:14 операция в истории отображается.

Странные проделки банка. 25 июня в 11:11 была сделана покупка в торговой точки и этой операции нет в истории по карте. Только загрузив выписку по счёту нашёл эту операцию. В тот же день, но в 15:14 операция в истории отображается.Странные проделки банка.

Добрий день!

Для того, щоб перевірити надану Вами інформацію вкажіть, будь ласка, повністю Ваше ПІБ, ІПН, номер карти в форматі перші 6 цифр та останні 4 цифри в особисті повідомлення.



Додатково звертаємо Вашу увагу на те, що Ви можете отримати консультацію з приводу операцій по рахунку звернувшись до Контакт-центру.



Зателефонувати до Контакт-центру банку є можливість наступним чином:

- 0 800 503 580 (безкоштовно на території України);

- 044 393 25 90 (оплата згідно з тарифами оператора зв’язку);

- Через бізнес-чат ТАСКОМБАНКу у Viber, натиснувши на «слухавку» або в сервісі дзвінків Viber набрати номер *7178 (за допомогою клавіатури viber). Добрий день!Для того, щоб перевірити надану Вами інформацію вкажіть, будь ласка, повністю Ваше ПІБ, ІПН, номер карти в форматі перші 6 цифр та останні 4 цифри в особисті повідомлення.Додатково звертаємо Вашу увагу на те, що Ви можете отримати консультацію з приводу операцій по рахунку звернувшись до Контакт-центру.Зателефонувати до Контакт-центру банку є можливість наступним чином:- 0 800 503 580 (безкоштовно на території України);- 044 393 25 90 (оплата згідно з тарифами оператора зв’язку);- Через бізнес-чат ТАСКОМБАНКу у Viber, натиснувши на «слухавку» або в сервісі дзвінків Viber набрати номер *7178 (за допомогою клавіатури viber).

Де "підвищений кешбек на спорт" (с) по карткам саксесс, чєрті? Де "підвищений кешбек на спорт" (с) по карткам саксесс, чєрті?



Доброго дня!



Інформуємо, що по карткам success credit нараховується 1% кешбеку (за кредитні та власні кошти) на такі категорії:



• Спорт, спортивні товари та секції

• Кіно та квитки

• Магазини косметики

• Квіти



На даний момент додаткових бонусів до діючих ставок не передбачено. Додатково рекомендуємо слідкувати за новинами на офіційному сайті.



Додатково інформуємо, що можливо відкрити кредитно-дебетову карту «Very Card», звернувшись у відділення банку.



Пропонуємо Вам скористатися даною картою та оцінити її переваги:



1.Безкоштовне зарахування коштів;

2. Керування в додатку TAS2U;

3. Безкоштовна послуга інформування;

4. Бонусна програма до 3% за розрахунки як кредитними так і власними коштами;

5. Відсутня комісія за конвертацію валюти. Доброго дня!Інформуємо, що по карткам success credit нараховується 1% кешбеку (за кредитні та власні кошти) на такі категорії:• Спорт, спортивні товари та секції• Кіно та квитки• Магазини косметики• КвітиНа даний момент додаткових бонусів до діючих ставок не передбачено. Додатково рекомендуємо слідкувати за новинами на офіційному сайті.Додатково інформуємо, що можливо відкрити кредитно-дебетову карту «Very Card», звернувшись у відділення банку.Пропонуємо Вам скористатися даною картою та оцінити її переваги:1.Безкоштовне зарахування коштів;2. Керування в додатку TAS2U;3. Безкоштовна послуга інформування;4. Бонусна програма до 3% за розрахунки як кредитними так і власними коштами;5. Відсутня комісія за конвертацію валюти. TASCOMBANK

Представник банку Повідомлень: 3040 З нами з: 17.07.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 226 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2024 13:28 "до 3%"

Пишіть все "до 30%"!

1% це ж "до..."? alibob Повідомлень: 523 З нами з: 31.01.18 Подякував: 169 раз. Подякували: 60 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 лип, 2024 07:00 03.07 sens написав: sens написав: Сьогодні вперше 01.07.24 після міграції зі спорт в тас зробив купівлю в магазині - в застосунку грейс період до 31.07.

Чи вірно вказано строк погашення заборгованості по кредиту? Сьогодні вперше 01.07.24 після міграції зі спорт в тас зробив купівлю в магазині - в застосунку грейс період до 31.07.Чи вірно вказано строк погашення заборгованості по кредиту?

Грейс закінчується 31.07 за купівлю в липні ,поки що без змін в застосунку Грейс закінчується 31.07 за купівлю в липні ,поки що без змін в застосунку

Грейс не змінився Грейс не змінився sens

Повідомлень: 17080 З нами з: 12.09.13 Подякував: 34 раз. Подякували: 930 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 лип, 2024 12:11 Re: ТАСКОМБАНК flysoulfly написав: Если в аппке открыть новую гривнекарту виртуалкуАzure - она откроется к существующему гривнесчету ? Если в аппке открыть новую гривнекарту виртуалкуАzure - она откроется к существующему гривнесчету ? В приложении нельзя открыть карту к имеющемуся счёту, только к новому.

Продлить срок действия старой карты можно на странице tascombank.ua/card_service , но при этом нельзя будет бесплатно перевыпустить пластик пока до окончания срока не станет меньше двух месяцев. В приложении нельзя открыть карту к имеющемуся счёту, только к новому.Продлить срок действия старой карты можно на странице, но при этом нельзя будет бесплатно перевыпустить пластик пока до окончания срока не станет меньше двух месяцев. Howl

Повідомлень: 6033 З нами з: 08.03.18 Подякував: 553 раз. Подякували: 1099 раз. Профіль 2 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 лип, 2024 13:39 Howl написав: flysoulfly написав: Если в аппке открыть новую гривнекарту виртуалкуАzure - она откроется к существующему гривнесчету ? Если в аппке открыть новую гривнекарту виртуалкуАzure - она откроется к существующему гривнесчету ? В приложении нельзя открыть карту к имеющемуся счёту, только к новому.





Продлить срок действия старой карты можно на странице tascombank.ua/card_service , но при этом нельзя будет бесплатно перевыпустить пластик пока до окончания срока не станет меньше двух месяцев. В приложении нельзя открыть карту к имеющемуся счёту, только к новому., но при этом нельзя будет бесплатно перевыпуститьпока до окончания срока не станет меньше двух месяцев. Если Платівку(пластик) банк "с заботой о клиенте" сам закрыл задолго до конца срока, значит продление срока на той странице ничего не даст?

Сам новый пластик и не нужен, карта использовалась только в схеме онлайн-покупки валюты. Для таких целей спокойно в аппке открылась бы новая, виртуаАzure.

Но сейчас нельзя даже остаток на старом картсчете посмотреть, перед возможным закрытием.





TASCOMBANK ,

Почему такой "удобный" интернет-банкинг ? Если Платівку(пластик) банк "с заботой о клиенте" сам закрыл задолго до конца срока, значит продление срока на той странице ничего не даст?Сам новыйи не нужен, карта использовалась только в схеме онлайн-покупки валюты. Для таких целей спокойно в аппке открылась бы новая, виртуаАzure.Но сейчас нельзя даже остаток на старом картсчете посмотреть, перед возможным закрытием.Почему такой "удобный" интернет-банкинг ? flysoulfly Повідомлень: 5077 З нами з: 13.01.09 Подякував: 1658 раз. Подякували: 287 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 329330331332 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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