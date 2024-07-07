Тася волюнтаристски закрыла раньше срока гривнепластик "с ограниченным функционалом" и предлагает получить в отделении вместо него новый пластик "с неограниченным функционалом". Гривнесчет, видимо, остался где-то болтаться, в аппке не видно. Где увидеть остаток Если в аппке открыть новую гривнекарту виртуалкуАzure - она откроется к существующему гривнесчету ? (как основная или как бесплатная допка ) Или к какому-то новому счету
И плииз, напомните как/когда именно надо отключать платные СМС и ПУШы новой карты
Howl написав:25 июня в 11:11 была сделана покупка в торговой точки и этой операции нет в истории по карте. Только загрузив выписку по счёту нашёл эту операцию. В тот же день, но в 15:14 операция в истории отображается. Странные проделки банка.
Добрий день! Для того, щоб перевірити надану Вами інформацію вкажіть, будь ласка, повністю Ваше ПІБ, ІПН, номер карти в форматі перші 6 цифр та останні 4 цифри в особисті повідомлення.
Додатково звертаємо Вашу увагу на те, що Ви можете отримати консультацію з приводу операцій по рахунку звернувшись до Контакт-центру.
Зателефонувати до Контакт-центру банку є можливість наступним чином: - 0 800 503 580 (безкоштовно на території України); - 044 393 25 90 (оплата згідно з тарифами оператора зв’язку); - Через бізнес-чат ТАСКОМБАНКу у Viber, натиснувши на «слухавку» або в сервісі дзвінків Viber набрати номер *7178 (за допомогою клавіатури viber).
Де "підвищений кешбек на спорт" (с) по карткам саксесс, чєрті?
Доброго дня!
Інформуємо, що по карткам success credit нараховується 1% кешбеку (за кредитні та власні кошти) на такі категорії:
• Спорт, спортивні товари та секції • Кіно та квитки • Магазини косметики • Квіти
На даний момент додаткових бонусів до діючих ставок не передбачено. Додатково рекомендуємо слідкувати за новинами на офіційному сайті.
Додатково інформуємо, що можливо відкрити кредитно-дебетову карту «Very Card», звернувшись у відділення банку.
Пропонуємо Вам скористатися даною картою та оцінити її переваги:
1.Безкоштовне зарахування коштів; 2. Керування в додатку TAS2U; 3. Безкоштовна послуга інформування; 4. Бонусна програма до 3% за розрахунки як кредитними так і власними коштами; 5. Відсутня комісія за конвертацію валюти.
flysoulfly написав:Если в аппке открыть новую гривнекарту виртуалкуАzure - она откроется к существующему гривнесчету ?
В приложении нельзя открыть карту к имеющемуся счёту, только к новому. Продлить срок действия старой карты можно на странице tascombank.ua/card_service, но при этом нельзя будет бесплатно перевыпустить пластик пока до окончания срока не станет меньше двух месяцев.
flysoulfly написав:Если в аппке открыть новую гривнекарту виртуалкуАzure - она откроется к существующему гривнесчету ?
В приложении нельзя открыть карту к имеющемуся счёту, только к новому.
Продлить срок действия старой карты можно на странице tascombank.ua/card_service, но при этом нельзя будет бесплатно перевыпустить пластик пока до окончания срока не станет меньше двух месяцев.
Если Платівку(пластик) банк "с заботой о клиенте" сам закрыл задолго до конца срока, значит продление срока на той странице ничего не даст? Сам новый пластик и не нужен, карта использовалась только в схеме онлайн-покупки валюты. Для таких целей спокойно в аппке открылась бы новая, виртуаАzure. Но сейчас нельзя даже остаток на старом картсчете посмотреть, перед возможным закрытием.
TASCOMBANK , Почему такой "удобный" интернет-банкинг ?
flysoulfly написав:Если в аппке открыть новую гривнекарту виртуалкуАzure - она откроется к существующему гривнесчету ?
В приложении нельзя открыть карту к имеющемуся счёту, только к новому.
Продлить срок действия старой карты можно на странице tascombank.ua/card_service, но при этом нельзя будет бесплатно перевыпустить пластик пока до окончания срока не станет меньше двух месяцев.
Если Платівку(пластик) банк "с заботой о клиенте" сам закрыл задолго до конца срока, значит продление срока на той странице ничего не даст? Сам новый пластик и не нужен, карта использовалась только в схеме онлайн-покупки валюты. Для таких целей спокойно в аппке открылась бы новая, виртуаАzure. Но сейчас нельзя даже остаток на старом картсчете посмотреть, перед возможным закрытием.
TASCOMBANK , Почему такой "удобный" интернет-банкинг ?
Добрий день!
Звертаємо Вашу увагу, що дострокове закриття карти може бути ініційовано через застарілий функціонал пластику, відповідно до вимог платіжної системі в якій обслуговується Ваша карта. Магнітні дані відносно легко піддаються копіюванню та підробці, що може створити вразливість у системі безпеки. Тому зі сторони банку було здійснено інформування про те, що пластик має лише магнітну смугу і технологічно більше не відповідає вимогам безпеки проведення розрахункових операцій.
Інформуємо, що Ви можете замовити безкоштовний перевипуск картки звернувшись до контакт-центру Банку. Зателефонувати до контакт-центру банку є можливість наступним чином: - 0 800 503 580 (безкоштовно на території України); - 044 393 25 90 (оплата згідно з тарифами оператора зв’язку); - Через бізнес-чат ТАСКОМБАНКу у Viber, натиснувши на «слухавку» або в сервісі дзвінків Viber набрати номер *7178 (за допомогою клавіатури viber).