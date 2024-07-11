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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 330331332333

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.1 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
3
2- Погане. Некомпетентне.
24%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
28%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
4
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 08:47

  M-Audio написав:
  flysoulfly написав:Тася волюнтаристски закрыла раньше срока гривнепластик "с ограниченным функционалом" и предлагает получить в отделении вместо него новый пластик "с неограниченным функционалом".
Что, только сейчас? Мне закрыли, наверное, уже больше года как. Видимо, "функционал" вашего пластика был не таким уж и ограниченным, раз целый год ещё "ограниченно" работал без проблем.
Это вам ещё повезло - легко отделались можно сказать.
Мне вон Тася вчера письмо счастья прислала с просьбой подтвердить доходы. Я так понимаю, всем у кого нет белой зарплаты достаточной для 'экономичного бронювання'
У БАНКИ - ЗАСЬ!!!😡😡😡
asti
 
Повідомлень: 4066
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 726 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 09:20

  asti написав:
  M-Audio написав:
  flysoulfly написав:Тася волюнтаристски закрыла раньше срока гривнепластик "с ограниченным функционалом" и предлагает получить в отделении вместо него новый пластик "с неограниченным функционалом".
Что, только сейчас? Мне закрыли, наверное, уже больше года как. Видимо, "функционал" вашего пластика был не таким уж и ограниченным, раз целый год ещё "ограниченно" работал без проблем.
Это вам ещё повезло - легко отделались можно сказать.
Мне вон Тася вчера письмо счастья прислала с просьбой подтвердить доходы. Я так понимаю, всем у кого нет белой зарплаты достаточной для 'экономичного бронювання'
У БАНКИ - ЗАСЬ!!!😡😡😡


Якщо ваші батьки живі то редагуємо анкетування і зазначаємо про власні та сімейні заощадження,не забуваємо про ліміт 400к грн і все таки депозит,а не купівля онлайн на 50к грн кожного місяця
sens
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Повідомлень: 17148
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 931 раз.
 
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  #<1 ... 330331332333
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ТАСКОМБАНК (3322)
11.07.2024 09:20
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