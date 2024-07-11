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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 лип, 2024 08:47
M-Audio написав: flysoulfly написав:
Тася волюнтаристски закрыла раньше срока гривнепластик "с ограниченным функционалом" и предлагает получить в отделении вместо него новый пластик "с неограниченным функционалом".
Что, только сейчас? Мне закрыли, наверное, уже больше года как. Видимо, "функционал" вашего пластика был не таким уж и ограниченным, раз целый год ещё "ограниченно" работал без проблем.
Это вам ещё повезло - легко отделались можно сказать.
Мне вон Тася вчера письмо счастья прислала с просьбой подтвердить доходы. Я так понимаю, всем у кого нет белой зарплаты достаточной для 'экономичного бронювання'
У БАНКИ - ЗАСЬ!!!😡😡😡
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asti
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Додано: Чет 11 лип, 2024 09:20
asti написав: M-Audio написав: flysoulfly написав:
Тася волюнтаристски закрыла раньше срока гривнепластик "с ограниченным функционалом" и предлагает получить в отделении вместо него новый пластик "с неограниченным функционалом".
Что, только сейчас? Мне закрыли, наверное, уже больше года как. Видимо, "функционал" вашего пластика был не таким уж и ограниченным, раз целый год ещё "ограниченно" работал без проблем.
Это вам ещё повезло - легко отделались можно сказать.
Мне вон Тася вчера письмо счастья прислала с просьбой подтвердить доходы. Я так понимаю, всем у кого нет белой зарплаты достаточной для 'экономичного бронювання'
У БАНКИ - ЗАСЬ!!!😡😡😡
Якщо ваші батьки живі то редагуємо анкетування і зазначаємо про власні та сімейні заощадження,не забуваємо про ліміт 400к грн і все таки депозит,а не купівля онлайн на 50к грн кожного місяця
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sens
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Додано: Чет 11 лип, 2024 11:03
ще цікавіше
закінчився депозит євро
зарахували на поточний, оскільки карту вже закрили
а поточний з коштами ніде не відображається
і відповідно з цими коштами нічого робити я не можу.
навіть не знаю існують вони чи ні
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v57
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Додано: Чет 11 лип, 2024 12:23
v57 написав:
ще цікавіше
закінчився депозит євро
зарахували на поточний, оскільки карту вже закрили
а поточний з коштами ніде не відображається
і відповідно з цими коштами нічого робити я не можу.
навіть не знаю існують вони чи ні
Лікується поїздкою у відділення та капанням на мізки. А потім через касу
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Sergion
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Додано: Чет 11 лип, 2024 14:19
TASCOMBANK
що, дійсно, онлайн ніяк?
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v57
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Додано: Чет 11 лип, 2024 16:22
v57
Звертаємо увагу, що карта не відображається в TAS2U, якщо закінчився термін дії карти.
Відповідно і інформація щодо зарахування, балансу не відображена.
Для повноцінного користування інтернет-банкінгом TAS2U необхідно мати активну карту.
Ви маєте можливість замовити додаткову віртуальну карту до рахунку, звернувшись до Контакт-центру Банку за тел.: 0 800 503 580 (безкоштовно на території України), 044 393 25 90 (оплата згідно з тарифами оператора зв’язку).
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Додано: Чет 11 лип, 2024 17:47
TASCOMBANK написав:v57
Звертаємо увагу, що карта не відображається в TAS2U, якщо закінчився термін дії карти.
Відповідно і інформація щодо зарахування, балансу не відображена.
Для повноцінного користування інтернет-банкінгом TAS2U необхідно мати активну карту.
Ви маєте можливість замовити додаткову віртуальну карту до рахунку, звернувшись до Контакт-центру Банку за тел.: 0 800 503 580 (безкоштовно на території України), 044 393 25 90 (оплата згідно з тарифами оператора зв’язку).
пробовал несколько раз заказать виртуальную через tas2u
не дает, все пишет- спробуйте пізніше
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v57
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