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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 330331332333

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.1 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
3
2- Погане. Некомпетентне.
24%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
28%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
4
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 08:47

  M-Audio написав:
  flysoulfly написав:Тася волюнтаристски закрыла раньше срока гривнепластик "с ограниченным функционалом" и предлагает получить в отделении вместо него новый пластик "с неограниченным функционалом".
Что, только сейчас? Мне закрыли, наверное, уже больше года как. Видимо, "функционал" вашего пластика был не таким уж и ограниченным, раз целый год ещё "ограниченно" работал без проблем.
Это вам ещё повезло - легко отделались можно сказать.
Мне вон Тася вчера письмо счастья прислала с просьбой подтвердить доходы. Я так понимаю, всем у кого нет белой зарплаты достаточной для 'экономичного бронювання'
У БАНКИ - ЗАСЬ!!!😡😡😡
asti
 
Повідомлень: 4069
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 726 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 09:20

  asti написав:
  M-Audio написав:
  flysoulfly написав:Тася волюнтаристски закрыла раньше срока гривнепластик "с ограниченным функционалом" и предлагает получить в отделении вместо него новый пластик "с неограниченным функционалом".
Что, только сейчас? Мне закрыли, наверное, уже больше года как. Видимо, "функционал" вашего пластика был не таким уж и ограниченным, раз целый год ещё "ограниченно" работал без проблем.
Это вам ещё повезло - легко отделались можно сказать.
Мне вон Тася вчера письмо счастья прислала с просьбой подтвердить доходы. Я так понимаю, всем у кого нет белой зарплаты достаточной для 'экономичного бронювання'
У БАНКИ - ЗАСЬ!!!😡😡😡


Якщо ваші батьки живі то редагуємо анкетування і зазначаємо про власні та сімейні заощадження,не забуваємо про ліміт 400к грн і все таки депозит,а не купівля онлайн на 50к грн кожного місяця
sens
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Подякували: 932 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 11:03

ще цікавіше
закінчився депозит євро
зарахували на поточний, оскільки карту вже закрили

а поточний з коштами ніде не відображається
і відповідно з цими коштами нічого робити я не можу.
навіть не знаю існують вони чи ні
v57
 
Повідомлень: 3188
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Подякував: 151 раз.
Подякували: 201 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 12:23

  v57 написав:ще цікавіше
закінчився депозит євро
зарахували на поточний, оскільки карту вже закрили

а поточний з коштами ніде не відображається
і відповідно з цими коштами нічого робити я не можу.
навіть не знаю існують вони чи ні

Лікується поїздкою у відділення та капанням на мізки. А потім через касу
Sergion
 
Повідомлень: 696
З нами з: 02.09.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 39 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 14:19

TASCOMBANK
що, дійсно, онлайн ніяк?
v57
 
Повідомлень: 3188
З нами з: 14.03.10
Подякував: 151 раз.
Подякували: 201 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 16:22

ТАСКОМБАНК

v57

Звертаємо увагу, що карта не відображається в TAS2U, якщо закінчився термін дії карти.
Відповідно і інформація щодо зарахування, балансу не відображена.
Для повноцінного користування інтернет-банкінгом TAS2U необхідно мати активну карту.

Ви маєте можливість замовити додаткову віртуальну карту до рахунку, звернувшись до Контакт-центру Банку за тел.: 0 800 503 580 (безкоштовно на території України), 044 393 25 90 (оплата згідно з тарифами оператора зв’язку).
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 17:47

  TASCOMBANK написав:v57

Звертаємо увагу, що карта не відображається в TAS2U, якщо закінчився термін дії карти.
Відповідно і інформація щодо зарахування, балансу не відображена.
Для повноцінного користування інтернет-банкінгом TAS2U необхідно мати активну карту.

Ви маєте можливість замовити додаткову віртуальну карту до рахунку, звернувшись до Контакт-центру Банку за тел.: 0 800 503 580 (безкоштовно на території України), 044 393 25 90 (оплата згідно з тарифами оператора зв’язку).


пробовал несколько раз заказать виртуальную через tas2u
не дает, все пишет- спробуйте пізніше
v57
 
Повідомлень: 3188
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 10:40

TASCOMBANK
Чи є можливість продовжити термін дії картки Пудра, яка вже була продовжена до кінця 07/24? Яким способом і за скільки грн?
valya
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 19:56

ТАСКОМБАНК

v57

Звертаємо увагу, що коли Ви відкриваєте віртуальну карту в додатку – буде відкрито окремий рахунок.
Інформуємо, що в рамках одного продукту Клієнт може мати не більше одного рахунку (угоди) у одній валюті. Наприклад, в рамках продукту Платівка Клієнт може мати один рахунок у грн, один у EUR, один у USD. Якщо у Клієнта вже є рахунок Платівка у USD, відкрити другий рахунок у USD Ви не зможете.
Тобто, якщо є відкрити рахунок пакету послуг "Платівка" в валюті гривня/долар/євро - в додатку не буде можливості відкрити новий рахунок в тій же валюті.

Ви маєте можливість замовити додаткову віртуальну карту до рахунку, звернувшись до Контакт-центру Банку за тел.: 0 800 503 580 (безкоштовно на території України), 044 393 25 90 (оплата згідно з тарифами оператора зв’язку).
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 19:58

ТАСКОМБАНК

  valya написав:TASCOMBANK
Чи є можливість продовжити термін дії картки Пудра, яка вже була продовжена до кінця 07/24? Яким способом і за скільки грн?


Повідомляємо, що процес продовження терміну дії карток через лендінг тимчасово призупинений у зв’язку з технічними причинами.
Якщо завершується термін дії картки, рекомендуємо перевипустити картку, або оформити додаткову віртуальну, зателефонувавши до Контакт-центру банку.
TASCOMBANK
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