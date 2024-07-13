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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 331332333334

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.1 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
3
2- Погане. Некомпетентне.
24%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
28%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
4
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 00:26

Re: ТАСКОМБАНК

Багато хто з банків впровадив дистанційне обслуговування ще за часів ковідла.
Щоб success credit стало МС посилають до відділення
2XL
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 09:03

Re: ТАСКОМБАНК

  TASCOMBANK написав:Повідомляємо, що процес продовження терміну дії карток через лендінг тимчасово призупинений у зв’язку з технічними причинами.
Чомусь на сторінці https://tascombank.ua/card_service про це ні слова :(
Howl
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