Багато хто з банків впровадив дистанційне обслуговування ще за часів ковідла.
Щоб success credit стало МС посилають до відділення
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 13 лип, 2024 00:26
Re: ТАСКОМБАНК
Багато хто з банків впровадив дистанційне обслуговування ще за часів ковідла.
Щоб success credit стало МС посилають до відділення
Додано: Суб 13 лип, 2024 09:03
Re: ТАСКОМБАНК
Чомусь на сторінці
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