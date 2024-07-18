Багато хто з банків впровадив дистанційне обслуговування ще за часів ковідла.
Щоб success credit стало МС посилають до відділення
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 13 лип, 2024 00:26
Re: ТАСКОМБАНК
Багато хто з банків впровадив дистанційне обслуговування ще за часів ковідла.
Щоб success credit стало МС посилають до відділення
Додано: Суб 13 лип, 2024 09:03
Re: ТАСКОМБАНК
Чомусь на сторінці
Додано: Чет 18 лип, 2024 07:55
Я так розумію віддалено закрити картки неможливо? Може хтось знає точно?
(Нормальну підтримку в месенджерах так і не знайшов в додатку)
Дякую.
Додано: Чет 18 лип, 2024 08:33
Додано: Чет 18 лип, 2024 13:09
Re: ТАСКОМБАНК
Сегодня по непонятной причине заблокировали карты изи и таса.
в изи попросили предоставить квитанцию о транзакции - я сам себе перевел денги - вроде из моно на изм, тоже самое тасом...
Но с тасом начался трешняк, звоню на горячую - говорят едь в отделение - паспорт и код чтобы разблокировали, менеджер тоже без понятия кто и почему заблокировал мне карту! Менеджен из Киева тоже без понятия - создали запрос типа 1-3 дня ждать! Я вообще не понимаю нахрена я ехал в отеделение - не могла ли горячая линия создать запрос? Кататься по такой жаре - опасно для здоровья!!! В Тасе работают адекватные люди?
И самый главный вопрос - почему такая серкетность? Нельзя ли предоставить инфу сразу - о причине блокировки?
И еще вишенка на торте - все карты пропали из приложения Таса! У меня 2 кредитки - и нужно знать по ним задолженность!
Додано: Чет 18 лип, 2024 13:36
Re: ТАСКОМБАНК
"статті 23 «Зупинення фінансових операцій», закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»: 1. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що здійснює або забезпечує здійснення фінансових операцій, має право зупинити здійснення таких операцій, якщо вони є підозрілими, та зобов’язаний зупинити такі фінансові операції у разі виникнення підозри, що вони містять ознаки вчинення кримінального правопорушення, визначеного Кримінальним кодексом України. У день зупинення фінансової операції суб'єкт первинного фінансового моніторингу повідомляє спеціально уповноваженому органу в установленому законодавством порядку про таку фінансову операцію, її учасників та про залишок коштів на рахунку клієнта, відкритому суб'єктом первинного фінансового моніторингу, який зупинив здійснення фінансової операції, та у разі зарахування коштів на транзитний рахунок суб'єкта первинного фінансового моніторингу — про залишок коштів на такому рахунку в межах зарахованих сум. Таке зупинення фінансових операцій здійснюється без попереднього повідомлення клієнта на два робочі дні з дня зупинення включно.
Наголошу, що згідно цієї статті, банк мав право зупинити мої фінансові операції на два робочі дні максимум. Наступні пункти цієї статті повідомляють про те, що цей термін може бути продовжено до 7 робочих днів за наказом НБУ, та за деякими випадками до 30 робочих днів."
Жду 2 дня - если мне не сообщат о причине блокировке буду подавать в суд!
Додано: Чет 18 лип, 2024 13:41
Re: ТАСКОМБАНК
Т.е. если мне завтра не сообщат о причине - то это будет уже нарушением законов...
Додано: Чет 18 лип, 2024 13:56
Re: ТАСКОМБАНК
банк разорвал стосунки... ну цикаво... тупо
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