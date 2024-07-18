RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 332333334335

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.1 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
3
2- Погане. Некомпетентне.
24%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
28%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
4
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 14:55

  vpchelko написав:
  greenozon написав:комусь продавали зброю?


ага покупал лекарства жене и теще (оба инвалиды), и продукты на всю семью


це був сарказм якщо що...

надайте їм ці чеки, виписки із переказів
але для початку дійсно варто дізнатись причину блоків
greenozon
 
Повідомлень: 16380
З нами з: 01.06.14
Подякував: 445 раз.
Подякували: 1628 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 15:07

  greenozon написав:
  vpchelko написав:
  greenozon написав:комусь продавали зброю?


ага покупал лекарства жене и теще (оба инвалиды), и продукты на всю семью


це був сарказм якщо що...

надайте їм ці чеки, виписки із переказів
але для початку дійсно варто дізнатись причину блоків


Не желают сообщать - я уже выше писал - поддержка банка отмороженная - 2 раза катался в отделение - причем зря!

Полагаю какой-то новый эффективный менеджер решил выслужиться... но ситуация реально тупая! Доходы все официальные - могу даже выписку про официальные доходы предоставить... тас сегодня победил в конкурсе тупой и еще тупее. Ну и я тупой - нафига катался... ну я то да хотел проблему решить оперативно... но тас ставит палки в колеса и генерирует кучу ненужной работы.
vpchelko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 839
З нами з: 05.07.17
Подякував: 13 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 15:31

Re: ТАСКОМБАНК

я даже рекомендовал всем Тас и Изи - но банк решил обосраться... печально...

ну вообще интересно я позвонил на горячую линию и сообщил что 1-3 дня на информирование о причине блокировки счета - это в разрез с законами Украины - на это даеться 2 дня включительно со дня блокировки (завтра пятница - крайний срок) - потом мне перезвонила девушка из отделения в котором я сегодня был где-то через 10-15 минут после моего звонка на горячую и сообщила о разрыве договора.

Я ни кому не угрожал - а информировал что "своими 1-3 днями" на ответ - банк сознательно нарушает законы. Так нельзя себя вести с клиентами, и банку надо делать работу над ошибками и правильно обучать персонал.

Ну да конечно если в колцентре работает "телка" какого-то менеджера ... то из этого следует "неуставные" отношения и как следует бардак внутри банка, и тогда такой банк не нужен и не должен существовать!

Это все мои рассуждения "вслух", какая причина такого отношения ко мне банка может я и не узнаю, банк "имеет право" не сообщать.
vpchelko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 839
З нами з: 05.07.17
Подякував: 13 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 15:55

  vpchelko написав:
  greenozon написав:комусь продавали зброю?


ага покупал лекарства жене и теще (оба инвалиды), и продукты на всю семью.

и использовал заначку как буффер под погашение кредитов в изи и других банках - "очень подозрительная" активность у меня.
а Анкета на х6(лучше на х3) по сумме трат потянет :?: 8) :lol:
От если пришел офомлять карту в шортах, нестираной майке и шлепках на ногах в носках, то девчушки в отд-и по умолчанию в Анкете указівают з/п 10К... а клиент не глядя єто все подмахивает... и через 3 мес у него ФинМон уже ОК-5 запрашивает :lol:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5536
З нами з: 05.05.21
Подякував: 417 раз.
Подякували: 1068 раз.
 
Профіль
1
1
9
  #<1 ... 332333334335
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: tarasum, vpchelko і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (3344)
18.07.2024 15:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.