Додано: Чет 18 лип, 2024 15:31

я даже рекомендовал всем Тас и Изи - но банк решил обосраться... печально...



ну вообще интересно я позвонил на горячую линию и сообщил что 1-3 дня на информирование о причине блокировки счета - это в разрез с законами Украины - на это даеться 2 дня включительно со дня блокировки (завтра пятница - крайний срок) - потом мне перезвонила девушка из отделения в котором я сегодня был где-то через 10-15 минут после моего звонка на горячую и сообщила о разрыве договора.



Я ни кому не угрожал - а информировал что "своими 1-3 днями" на ответ - банк сознательно нарушает законы. Так нельзя себя вести с клиентами, и банку надо делать работу над ошибками и правильно обучать персонал.



Ну да конечно если в колцентре работает "телка" какого-то менеджера ... то из этого следует "неуставные" отношения и как следует бардак внутри банка, и тогда такой банк не нужен и не должен существовать!



Это все мои рассуждения "вслух", какая причина такого отношения ко мне банка может я и не узнаю, банк "имеет право" не сообщать.