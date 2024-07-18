це був сарказм якщо що...
надайте їм ці чеки, виписки із переказів
але для початку дійсно варто дізнатись причину блоків
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 лип, 2024 14:55
Додано: Чет 18 лип, 2024 15:07
Не желают сообщать - я уже выше писал - поддержка банка отмороженная - 2 раза катался в отделение - причем зря!
Полагаю какой-то новый эффективный менеджер решил выслужиться... но ситуация реально тупая! Доходы все официальные - могу даже выписку про официальные доходы предоставить... тас сегодня победил в конкурсе тупой и еще тупее. Ну и я тупой - нафига катался... ну я то да хотел проблему решить оперативно... но тас ставит палки в колеса и генерирует кучу ненужной работы.
Додано: Чет 18 лип, 2024 15:31
Re: ТАСКОМБАНК
я даже рекомендовал всем Тас и Изи - но банк решил обосраться... печально...
ну вообще интересно я позвонил на горячую линию и сообщил что 1-3 дня на информирование о причине блокировки счета - это в разрез с законами Украины - на это даеться 2 дня включительно со дня блокировки (завтра пятница - крайний срок) - потом мне перезвонила девушка из отделения в котором я сегодня был где-то через 10-15 минут после моего звонка на горячую и сообщила о разрыве договора.
Я ни кому не угрожал - а информировал что "своими 1-3 днями" на ответ - банк сознательно нарушает законы. Так нельзя себя вести с клиентами, и банку надо делать работу над ошибками и правильно обучать персонал.
Ну да конечно если в колцентре работает "телка" какого-то менеджера ... то из этого следует "неуставные" отношения и как следует бардак внутри банка, и тогда такой банк не нужен и не должен существовать!
Это все мои рассуждения "вслух", какая причина такого отношения ко мне банка может я и не узнаю, банк "имеет право" не сообщать.
Додано: Чет 18 лип, 2024 15:55
а Анкета на х6(лучше на х3) по сумме трат потянет
От если пришел офомлять карту в шортах, нестираной майке и шлепках на ногах в носках, то девчушки в отд-и по умолчанию в Анкете указівают з/п 10К... а клиент не глядя єто все подмахивает... и через 3 мес у него ФинМон уже ОК-5 запрашивает
Додано: Чет 18 лип, 2024 16:02
Re: ТАСКОМБАНК
я вроде самостоятельно заполнял анкету! что доход около 150тыс (~4000$) в месяц когда оформлял вери-карту, да и когда анкету для изи карты заполнял!
ОК-5 не просили (а там более 1млн в год дохода официального), естественно много сбережений.
Додано: Чет 18 лип, 2024 16:23
Re: ТАСКОМБАНК
не ну зато в ПУМБе подняли лимит до 80тыс - ща попрошу Моно тоже поднять лимиты.
А в моно сейчас проще, можно перераспределить лимит рассрочка / карта - нормос.
Додано: Чет 18 лип, 2024 16:27
Re: ТАСКОМБАНК
Вообще меня убило - вроде в отделение должны все вопросы решать, но там у менеджеров не больше возможностей чем у клиента... бред... все равно нужно звонить на горячую линию... позорище... а если человек без телефона? потерял блин и нет денег на новый?
Додано: Чет 18 лип, 2024 16:37
Так може великі заявлені суми і є причиною. Я коли у відділенні хотів вказати багацько, дівча попередила, що не треба, краще під 400т/рік, бо інакше можуть затребувати док-и
Додано: Чет 18 лип, 2024 16:45
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Чет 18 лип, 2024 16:46
Re: ТАСКОМБАНК
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