Visky написав:Так може великі заявлені суми і є причиною. Я коли у відділенні хотів вказати багацько, дівча попередила, що не треба, краще під 400т/рік, бо інакше можуть затребувати док-и
мои суммы-траты и обороты соотвествуют доходам. не вижу смысла брехать - если у банка сомнения - попросили бы справку о доходах. я без проблем могу предоставить документы, но увы банку оно не нужно - просто в односторонем порядке сообщили о разрыве договора.
Amethyst написав:Ну тоді спокійно надайте ті Ок-5, ОК-7 і пояснення, що де куди витрачаєте і чекайте нових питань по суті 1..2 операцій... Причому я вам рекомендую мучати Ізю, там можна все через вайбер\тг\мило порішати... але не кіпішувати, якщо таки хочете співпрацювати з банками далі... У Ізі є ж -20% за розірвання відносин )
там мне сообщили о том что договор банк со мной разорвал, справки они не просят - зачем мне им предоставлять то что их не интересует?
Кащей написав:то есть, внутри банка тоже ничего сделать нельзя? с Заначки кредитку погасить, например.
та буду гасить - надо из заначки достать деньги - но она тоже заблокированна, если изи завтра не сообщит о причине блокировки счетов - это еще 1 жалоба в НБУ - нарушение закона о финмоне. Я про это сообщил изиному оператору.
vpchelko написав:"статті 23 «Зупинення фінансових операцій», закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»: 1. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що здійснює або забезпечує здійснення фінансових операцій, має право зупинити здійснення таких операцій, якщо вони є підозрілими, та зобов’язаний зупинити такі фінансові операції у разі виникнення підозри, що вони містять ознаки вчинення кримінального правопорушення, визначеного Кримінальним кодексом України. У день зупинення фінансової операції суб'єкт первинного фінансового моніторингу повідомляє спеціально уповноваженому органу в установленому законодавством порядку про таку фінансову операцію, її учасників та про залишок коштів на рахунку клієнта, відкритому суб'єктом первинного фінансового моніторингу, який зупинив здійснення фінансової операції, та у разі зарахування коштів на транзитний рахунок суб'єкта первинного фінансового моніторингу — про залишок коштів на такому рахунку в межах зарахованих сум. Таке зупинення фінансових операцій здійснюється без попереднього повідомлення клієнта на два робочі дні з дня зупинення включно.
Наголошу, що згідно цієї статті, банк мав право зупинити мої фінансові операції на два робочі дні максимум. Наступні пункти цієї статті повідомляють про те, що цей термін може бути продовжено до 7 робочих днів за наказом НБУ, та за деякими випадками до 30 робочих днів."
Жду 2 дня - если мне не сообщат о причине блокировке буду подавать в суд!
Взагалі ця стаття йде в розріз деякими положеннями ЦК й законів про Банки... і Про платіжні послуги. Не забудьте подати банку платіжне доручення на переказ всіх коштів в інший банк на ваш. рах., завірив копію, можно електронкою на оф.адресу з КЕП, щоб крім іншого вимагати 10% пені по ч.6 ст. 86 закону про Про платіжні послуги. Також вимагати через суд пояснення та обгрунтування банком їхнього вчинку
Visky написав:Взагалі ця стаття йде в розріз деякими положеннями ЦК й законів про Банки... і Про платіжні послуги. Не забудьте подати банку платіжне доручення на переказ всіх коштів в інший банк на ваш. рах., завірив копію, можно електронкою на оф.адресу з КЕП, щоб крім іншого вимагати 10% пені по ч.6 ст. 86 закону про Про платіжні послуги. Також вимагати через суд пояснення та обгрунтування банком їхнього вчинку
Это статья про финмон - что банк может делать в процессе финмона и сроки блокировки счетов по финмону.
от меня банк ничего не требует - зачем мне ему еще что-то предоставлять?
Если завтра изи не раздуплиться и не даст возможности раздеребанить заначку - будет еще одна жалоба в НБУ. Я думаю вывести все на белую карту монобанка (с которой собственно и пополнял изину карту)
vpchelko Щоб отримати 10% пені й інші штрафи, пені, компенсації по іншим законам. Скарги в НБУ безперспективні, НБУ сам порушує з-ни і вимагає цього від банків, а от судовим позовом можно подвоїти суму заблокованих коштів і отримати її