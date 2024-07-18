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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 334335336337 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ТАСКОМБАНК 3.1 5 25 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 12% 3 2- Погане. Некомпетентне. 24% 6 3- Задовільне. Хотілося б краще. 20% 5 4- Добре. Як і повинно бути. 28% 7 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 16% 4 Всього голосів : 25 Додано: Чет 18 лип, 2024 17:39 vpchelko написав: Visky



документ можно подписать через дию? верно?



это актуально?

https://ain.ua/ru/2020/04/24/podpis-dokumentov-v-diia/ документ можно подписать через дию? верно?это актуально? Можна. Треба просто мати КЕП, мені простіше отримати в Приваті і підписувати в paperless.com.ua Можна. Треба просто мати КЕП, мені простіше отримати в Приваті і підписувати в paperless.com.ua Visky

Повідомлень: 1202 З нами з: 27.04.10 Подякував: 107 раз. Подякували: 131 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лип, 2024 17:43 Visky

теперь я догнал о чем вы. все запросил у поддержки изи бланк платежного поручения - для вывода денег с заначки на счет в другой банк



да у меня есть приват там вообще удобно сделали - смарт-ид.



пройдусь по инструкции, потестирую - завтра поддержку изиной скину сабж заполненный vpchelko

Повідомлень: 852 З нами з: 05.07.17 Подякував: 13 раз. Подякували: 45 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лип, 2024 17:55 vpchelko написав: Visky написав: vpchelko Щоб отримати 10% пені й інші штрафи, пені, компенсації по іншим законам. Скарги в НБУ безперспективні, НБУ сам порушує з-ни і вимагає цього від банків, а от судовим позовом можно подвоїти суму заблокованих коштів і отримати її vpchelko Щоб отримати 10% пені й інші штрафи, пені, компенсації по іншим законам. Скарги в НБУ безперспективні, НБУ сам порушує з-ни і вимагає цього від банків, а от судовим позовом можно подвоїти суму заблокованих коштів і отримати її

не ну жалобу в НБУ нужно подавать чтобы с ней потом идти в суд Visky написав: vpchelko Щоб отримати 10% пені й інші штрафи, пені, компенсації по іншим законам. Скарги в НБУ безперспективні, НБУ сам порушує з-ни і вимагає цього від банків, а от судовим позовом можно подвоїти суму заблокованих коштів і отримати її vpchelko Щоб отримати 10% пені й інші штрафи, пені, компенсації по іншим законам. Скарги в НБУ безперспективні, НБУ сам порушує з-ни і вимагає цього від банків, а от судовим позовом можно подвоїти суму заблокованих коштів і отримати її



6. Надавач платіжних послуг у разі порушення строків виконання платіжних операцій, передбачених цим Законом або договором про надання платіжних послуг, зобов’язаний сплатити користувачу пеню в розмірі 0,1 відсотка суми простроченого платежу за кожний день прострочення, але не більше 10 відсотків суми платіжної операції, якщо інший розмір пені не обумовлений договором про надання платіжних послуг.



ну тут совсем не тот кейс... хотя с какой стороны посмотреть. банк тупо не дает мне возможность выполнять платежные операции, но тут факт что это банк делает без каких либо оснований! не ну жалобу в НБУ нужно подавать чтобы с ней потом идти в суд6. Надавач платіжних послуг у разі порушення строків виконання платіжних операцій, передбачених цим Законом або договором про надання платіжних послуг, зобов’язаний сплатити користувачу пеню в розмірі 0,1 відсотка суми простроченого платежу за кожний день прострочення, але не більше 10 відсотків суми платіжної операції, якщо інший розмір пені не обумовлений договором про надання платіжних послуг.ну тут совсем не тот кейс... хотя с какой стороны посмотреть. банк тупо не дает мне возможность выполнять платежные операции, но тут факт что это банк делает без каких либо оснований! Найкращий захист - напад, з-ни дають вам можливість отримати компенсацію і фінансово покарати банк-кривдник. Поки діє положення ч. 5 ст. 10 ЗУ «Про захист прав споживачів» можна вимагати ще й по 3% від суми за кожний день невидачі (переказу) банком коштів. Тобто збільшити суму в рази.

Скарга в НБУ суду не потрібна Найкращий захист - напад, з-ни дають вам можливість отримати компенсацію і фінансово покарати банк-кривдник. Поки діє положення ч. 5 ст. 10 ЗУ «Про захист прав споживачів» можна вимагати ще й по 3% від суми за кожний день невидачі (переказу) банком коштів. Тобто збільшити суму в рази.Скарга в НБУ суду не потрібна Visky

Повідомлень: 1202 З нами з: 27.04.10 Подякував: 107 раз. Подякували: 131 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лип, 2024 18:26 Re: ТАСКОМБАНК Ну це років на 2 ви котовасію починаєте.

На гілці по фінмону вже є приклад боданія через суд, почитайте, зробить висновки )...

До речі, одна з ознак винуватості клієнта згідно НБУ -- це метушня та качання своїх прав без надання ФінМону первинних док-ів. Отаке веселе життя за НБУ )) Amethyst

Повідомлень: 5537 З нами з: 05.05.21 Подякував: 417 раз. Подякували: 1068 раз. Профіль 1 1 9 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лип, 2024 18:32 Visky написав: vpchelko написав: Visky написав: vpchelko Щоб отримати 10% пені й інші штрафи, пені, компенсації по іншим законам. Скарги в НБУ безперспективні, НБУ сам порушує з-ни і вимагає цього від банків, а от судовим позовом можно подвоїти суму заблокованих коштів і отримати її vpchelko Щоб отримати 10% пені й інші штрафи, пені, компенсації по іншим законам. Скарги в НБУ безперспективні, НБУ сам порушує з-ни і вимагає цього від банків, а от судовим позовом можно подвоїти суму заблокованих коштів і отримати її

не ну жалобу в НБУ нужно подавать чтобы с ней потом идти в суд Visky написав: vpchelko Щоб отримати 10% пені й інші штрафи, пені, компенсації по іншим законам. Скарги в НБУ безперспективні, НБУ сам порушує з-ни і вимагає цього від банків, а от судовим позовом можно подвоїти суму заблокованих коштів і отримати її vpchelko Щоб отримати 10% пені й інші штрафи, пені, компенсації по іншим законам. Скарги в НБУ безперспективні, НБУ сам порушує з-ни і вимагає цього від банків, а от судовим позовом можно подвоїти суму заблокованих коштів і отримати її



6. Надавач платіжних послуг у разі порушення строків виконання платіжних операцій, передбачених цим Законом або договором про надання платіжних послуг, зобов’язаний сплатити користувачу пеню в розмірі 0,1 відсотка суми простроченого платежу за кожний день прострочення, але не більше 10 відсотків суми платіжної операції, якщо інший розмір пені не обумовлений договором про надання платіжних послуг.



ну тут совсем не тот кейс... хотя с какой стороны посмотреть. банк тупо не дает мне возможность выполнять платежные операции, но тут факт что это банк делает без каких либо оснований! не ну жалобу в НБУ нужно подавать чтобы с ней потом идти в суд6. Надавач платіжних послуг у разі порушення строків виконання платіжних операцій, передбачених цим Законом або договором про надання платіжних послуг, зобов’язаний сплатити користувачу пеню в розмірі 0,1 відсотка суми простроченого платежу за кожний день прострочення, але не більше 10 відсотків суми платіжної операції, якщо інший розмір пені не обумовлений договором про надання платіжних послуг.ну тут совсем не тот кейс... хотя с какой стороны посмотреть. банк тупо не дает мне возможность выполнять платежные операции, но тут факт что это банк делает без каких либо оснований! Найкращий захист - напад, з-ни дають вам можливість отримати компенсацію і фінансово покарати банк-кривдник. Поки діє положення ч. 5 ст. 10 ЗУ «Про захист прав споживачів» можна вимагати ще й по 3% від суми за кожний день невидачі (переказу) банком коштів. Тобто збільшити суму в рази.

Скарга в НБУ суду не потрібна Найкращий захист - напад, з-ни дають вам можливість отримати компенсацію і фінансово покарати банк-кривдник. Поки діє положення ч. 5 ст. 10 ЗУ «Про захист прав споживачів» можна вимагати ще й по 3% від суми за кожний день невидачі (переказу) банком коштів. Тобто збільшити суму в рази.Скарга в НБУ суду не потрібна



Нажаль Банкам надав НБУ багато прав - вимагати інформацію,аналізувати на власний розсуд.



Якщо ви вважаєте що Ваші права було порушено - окрім втрати додатково грошей і час,вам нададуть надію.

У мене є РІШЕННЯ ухвалено судом , проте ПФУ не може виконати рішення - строк ,який витратив на отримання рішення склало загалом 46 місяців. Нажаль Банкам надав НБУ багато прав - вимагати інформацію,аналізувати на власний розсуд.Якщо ви вважаєте що Ваші права було порушено - окрім втрати додатково грошей і час,вам нададуть надію.У мене є РІШЕННЯ ухвалено судом , проте ПФУ не може виконати рішення - строк ,який витратив на отримання рішення склало загалом 46 місяців. sens

Повідомлень: 17209 З нами з: 12.09.13 Подякував: 34 раз. Подякували: 934 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лип, 2024 18:33 Amethyst написав: Ну це років на 2 ви котовасію починаєте.

На гілці по фінмону вже є приклад боданія через суд, почитайте, зробить висновки )...

До речі, одна з ознак винуватості клієнта згідно НБУ -- це метушня та качання своїх прав без надання ФінМону первинних док-ів. Отаке веселе життя за НБУ )) Ну це років на 2 ви котовасію починаєте.На гілці по фінмону вже є приклад боданія через суд, почитайте, зробить висновки )...До речі, одна з ознак винуватості клієнта згідно НБУ -- це метушня та качання своїх прав без надання ФінМону первинних док-ів. Отаке веселе життя за НБУ ))

Первинна документація це допустимий доказ, якщо його надати , навіть без суду буде вирішено спірне питання. Первинна документація це допустимий доказ, якщо його надати , навіть без суду буде вирішено спірне питання. sens

Повідомлень: 17209 З нами з: 12.09.13 Подякував: 34 раз. Подякували: 934 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лип, 2024 18:56 Re: ТАСКОМБАНК sens написав: Первинна документація це допустимий доказ, якщо його надати , навіть без суду буде вирішено спірне питання. Первинна документація це допустимий доказ, якщо його надати , навіть без суду буде вирішено спірне питання.



ну у меня первичная документация есть - могу предоставить инфу про полный рух грошей от а до я - почему банк не попросил сабж - вопрос риторический, тупо разорвали договор... изи пока еще со мой общаеться - предоставляю им инфу... даже если разблокируют - буду закрывать счет в изи - нафиг нафиг...



тас еще те свиньи - кешбек весь захапали себе... да и инфу про задолженность в приложении не предоставляют - скинули номера счетов SMSкой и задолженность продиктовали по телефону ... вот жеж уроды... ну у меня первичная документация есть - могу предоставить инфу про полный рух грошей от а до я - почему банк не попросил сабж - вопрос риторический, тупо разорвали договор... изи пока еще со мой общаеться - предоставляю им инфу... даже если разблокируют - буду закрывать счет в изи - нафиг нафиг...тас еще те свиньи - кешбек весь захапали себе... да и инфу про задолженность в приложении не предоставляют - скинули номера счетов SMSкой и задолженность продиктовали по телефону ... вот жеж уроды... vpchelko

Повідомлень: 852 З нами з: 05.07.17 Подякував: 13 раз. Подякували: 45 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 334335336337 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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