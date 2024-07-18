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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 лип, 2024 17:39
Можна. Треба просто мати КЕП, мені простіше отримати в Приваті і підписувати в paperless.com.ua
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Visky
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Додано: Чет 18 лип, 2024 17:43
Visky
теперь я догнал о чем вы. все запросил у поддержки изи бланк платежного поручения - для вывода денег с заначки на счет в другой банк
да у меня есть приват там вообще удобно сделали - смарт-ид.
пройдусь по инструкции, потестирую - завтра поддержку изиной скину сабж заполненный
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vpchelko
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Додано: Чет 18 лип, 2024 17:55
vpchelko написав: Visky написав:
vpchelko Щоб отримати 10% пені й інші штрафи, пені, компенсації по іншим законам. Скарги в НБУ безперспективні, НБУ сам порушує з-ни і вимагає цього від банків, а от судовим позовом можно подвоїти суму заблокованих коштів і отримати її
не ну жалобу в НБУ нужно подавать чтобы с ней потом идти в суд
Visky написав:
vpchelko Щоб отримати 10% пені й інші штрафи, пені, компенсації по іншим законам. Скарги в НБУ безперспективні, НБУ сам порушує з-ни і вимагає цього від банків, а от судовим позовом можно подвоїти суму заблокованих коштів і отримати її
6. Надавач платіжних послуг у разі порушення строків виконання платіжних операцій, передбачених цим Законом або договором про надання платіжних послуг, зобов’язаний сплатити користувачу пеню в розмірі 0,1 відсотка суми простроченого платежу за кожний день прострочення, але не більше 10 відсотків суми платіжної операції, якщо інший розмір пені не обумовлений договором про надання платіжних послуг.
ну тут совсем не тот кейс... хотя с какой стороны посмотреть. банк тупо не дает мне возможность выполнять платежные операции, но тут факт что это банк делает без каких либо оснований!
Найкращий захист - напад, з-ни дають вам можливість отримати компенсацію і фінансово покарати банк-кривдник. Поки діє положення ч. 5 ст. 10 ЗУ «Про захист прав споживачів» можна вимагати ще й по 3% від суми за кожний день невидачі (переказу) банком коштів. Тобто збільшити суму в рази.
Скарга в НБУ суду не потрібна
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Visky
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Додано: Чет 18 лип, 2024 18:26
Ну це років на 2 ви котовасію починаєте.
На гілці по фінмону вже є приклад боданія через суд, почитайте, зробить висновки )...
До речі, одна з ознак винуватості клієнта згідно НБУ -- це метушня та качання своїх прав без надання ФінМону первинних док-ів. Отаке веселе життя за НБУ ))
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Amethyst
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Додано: Чет 18 лип, 2024 18:32
Visky написав: vpchelko написав: Visky написав:
vpchelko Щоб отримати 10% пені й інші штрафи, пені, компенсації по іншим законам. Скарги в НБУ безперспективні, НБУ сам порушує з-ни і вимагає цього від банків, а от судовим позовом можно подвоїти суму заблокованих коштів і отримати її
не ну жалобу в НБУ нужно подавать чтобы с ней потом идти в суд
Visky написав:
vpchelko Щоб отримати 10% пені й інші штрафи, пені, компенсації по іншим законам. Скарги в НБУ безперспективні, НБУ сам порушує з-ни і вимагає цього від банків, а от судовим позовом можно подвоїти суму заблокованих коштів і отримати її
6. Надавач платіжних послуг у разі порушення строків виконання платіжних операцій, передбачених цим Законом або договором про надання платіжних послуг, зобов’язаний сплатити користувачу пеню в розмірі 0,1 відсотка суми простроченого платежу за кожний день прострочення, але не більше 10 відсотків суми платіжної операції, якщо інший розмір пені не обумовлений договором про надання платіжних послуг.
ну тут совсем не тот кейс... хотя с какой стороны посмотреть. банк тупо не дает мне возможность выполнять платежные операции, но тут факт что это банк делает без каких либо оснований!
Найкращий захист - напад, з-ни дають вам можливість отримати компенсацію і фінансово покарати банк-кривдник. Поки діє положення ч. 5 ст. 10 ЗУ «Про захист прав споживачів» можна вимагати ще й по 3% від суми за кожний день невидачі (переказу) банком коштів. Тобто збільшити суму в рази.
Скарга в НБУ суду не потрібна
Нажаль Банкам надав НБУ багато прав - вимагати інформацію,аналізувати на власний розсуд.
Якщо ви вважаєте що Ваші права було порушено - окрім втрати додатково грошей і час,вам нададуть надію.
У мене є РІШЕННЯ ухвалено судом , проте ПФУ не може виконати рішення - строк ,який витратив на отримання рішення склало загалом 46 місяців.
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sens
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Додано: Чет 18 лип, 2024 18:33
Amethyst написав:
Ну це років на 2 ви котовасію починаєте.
На гілці по фінмону вже є приклад боданія через суд, почитайте, зробить висновки )...
До речі, одна з ознак винуватості клієнта згідно НБУ -- це метушня та качання своїх прав без надання ФінМону первинних док-ів. Отаке веселе життя за НБУ ))
Первинна документація це допустимий доказ, якщо його надати , навіть без суду буде вирішено спірне питання.
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sens
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Додано: Чет 18 лип, 2024 18:56
sens написав:
Первинна документація це допустимий доказ, якщо його надати , навіть без суду буде вирішено спірне питання.
ну у меня первичная документация есть - могу предоставить инфу про полный рух грошей от а до я - почему банк не попросил сабж - вопрос риторический, тупо разорвали договор... изи пока еще со мой общаеться - предоставляю им инфу... даже если разблокируют - буду закрывать счет в изи - нафиг нафиг...
тас еще те свиньи - кешбек весь захапали себе... да и инфу про задолженность в приложении не предоставляют - скинули номера счетов SMSкой и задолженность продиктовали по телефону ... вот жеж уроды...
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vpchelko
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