Не так. Платіжка з Заначки на карт.рах. Ізі, якщо виконають, то вже в інший банк.
Вам випала рідкісна можливість добре заробити, кратно збільшивши ваші гроші. І не слухайте тут радників-невдах, які не вміють цього робити, можете звернутись до профільного юриста, якщо самі сумніваєтесь, що зможете.
Ви навіть не уявляєте скільки компенсації я стягнув лише з 2-х банків, а міг і більше, якби всі можливості і з-ни застосував би і не знехтував би апеляцією у 2му процесі. Сума в 5 знаках в $, які тоді вперше стягнув Печерський ВДВС Києва саме в $.