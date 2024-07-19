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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 лип, 2024 00:28
vpchelko написав:Visky
теперь я догнал о чем вы. все запросил у поддержки изи бланк платежного поручения - для вывода денег с заначки на счет в другой банк
да у меня есть приват там вообще удобно сделали - смарт-ид.
пройдусь по инструкции, потестирую - завтра поддержку изиной скину сабж заполненный
Не так. Платіжка з Заначки на карт.рах. Ізі, якщо виконають, то вже в інший банк.
Вам випала рідкісна можливість добре заробити, кратно збільшивши ваші гроші. І не слухайте тут радників-невдах, які не вміють цього робити, можете звернутись до профільного юриста, якщо самі сумніваєтесь, що зможете.
Ви навіть не уявляєте скільки компенсації я стягнув лише з 2-х банків, а міг і більше, якби всі можливості і з-ни застосував би і не знехтував би апеляцією у 2му процесі. Сума в 5 знаках в $, які тоді вперше стягнув Печерський ВДВС Києва саме в $.
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 00:54
sens написав:
Нажаль Банкам надав НБУ багато прав - вимагати інформацію,аналізувати на власний розсуд.
Якщо ви вважаєте що Ваші права було порушено - окрім втрати додатково грошей і час,вам нададуть надію.
У мене є РІШЕННЯ ухвалено судом , проте ПФУ не може виконати рішення - строк ,який витратив на отримання рішення склало загалом 46 місяців.
Аналогія недоречна. ПФ - важлива держ.структура. Треба було отримати виконавчий лист і звернутись до ВДВС, а краще - до приватного виконавця для примусового стягнення.
А НБУ - не закон, а хуліган, який вимагає порушувати банками з-ни і права клієнтів
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 01:16
sens написав:
Вам доречі при зверненні в банк, повинні були надати інформацію,яку саме банк вважає
первинною , фактично визнає недопустимість свого припущення,яку він не оспарює .
Я умовно маю суму коштів після продажу майна , наприклад в 2005 році продав ділянку в Дарницькому районі міста Києва в Бортничах і перевів в валюту, декілька разів робив валютообмін за 19 років , і за весь цей строк якщо рахувати суму в гривні першопочаткову це одна сума , якщо взяти до уваги останню - більше ніж в 5:разів. Проте якщо за останні 3 роки я працюю офіційно і маю зп та військову пенсію , лише з цих коштів банк готовий взяти до уваги пояснення щодо пошкодження грошей.
Є також поняття особистих і родинних заощаджень, яке прийнятно для суду, а те що банк вважає... 3 роки... Так ніхто і не спитає док-и Сірожи або Ахмєта про походження їхніх коштів, на які вони відкрили їхні банки... (з варенням).
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 06:50
Visky написав: sens написав:
Нажаль Банкам надав НБУ багато прав - вимагати інформацію,аналізувати на власний розсуд.
Якщо ви вважаєте що Ваші права було порушено - окрім втрати додатково грошей і час,вам нададуть надію.
У мене є РІШЕННЯ ухвалено судом , проте ПФУ не може виконати рішення - строк ,який витратив на отримання рішення склало загалом 46 місяців.
Аналогія недоречна. ПФ - важлива держ.структура. Треба було отримати виконавчий лист і звернутись до ВДВС, а краще - до приватного виконавця для примусового стягнення.
А НБУ - не закон, а хуліган, який вимагає порушувати банками з-ни і права клієнтів
Дякую, тільки це називається СУДОВИЙ НАКАЗ.
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sens
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 06:55
Visky написав: sens написав:
Вам доречі при зверненні в банк, повинні були надати інформацію,яку саме банк вважає
первинною , фактично визнає недопустимість свого припущення,яку він не оспарює .
Я умовно маю суму коштів після продажу майна , наприклад в 2005 році продав ділянку в Дарницькому районі міста Києва в Бортничах і перевів в валюту, декілька разів робив валютообмін за 19 років , і за весь цей строк якщо рахувати суму в гривні першопочаткову це одна сума , якщо взяти до уваги останню - більше ніж в 5:разів. Проте якщо за останні 3 роки я працюю офіційно і маю зп та військову пенсію , лише з цих коштів банк готовий взяти до уваги пояснення щодо пошкодження грошей.
Є також поняття особистих і родинних заощаджень, яке прийнятно для суду, а те що банк вважає... 3 роки... Так ніхто і не спитає док-и Сірожи або Ахмєта про походження їхніх коштів, на які вони відкрили їхні банки... (з варенням).
Якщо документи які банк просить чи вимагає неможливо надати,то спір припиняється одразу шляхом закриття рахунків або шляхом звернення до суду. Я з відповіді отримав інформацію що заробив за рік 1 млн ,яким чином і як сплатив податки незрозуміло.
Можно мати дохід від депозитів в різних банках,проте відсотки збирати у вигляді довідок від кожного банку окремо . Мені подобається ICU , одразу все чітко розумієте скільки вам дадуть залучати,так само ваш загальний капітал росте з виплатами відсотків.
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sens
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 07:35
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vpchelko
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 07:57
sens написав: Visky написав: sens написав:
Нажаль Банкам надав НБУ багато прав - вимагати інформацію,аналізувати на власний розсуд.
Якщо ви вважаєте що Ваші права було порушено - окрім втрати додатково грошей і час,вам нададуть надію.
У мене є РІШЕННЯ ухвалено судом , проте ПФУ не може виконати рішення - строк ,який витратив на отримання рішення склало загалом 46 місяців.
Аналогія недоречна. ПФ - важлива держ.структура. Треба було отримати виконавчий лист і звернутись до ВДВС, а краще - до приватного виконавця для примусового стягнення.
А НБУ - не закон, а хуліган, який вимагає порушувати банками з-ни і права клієнтів
Дякую, тільки це називається СУДОВИЙ НАКАЗ.
І ним можна тільки підтертися, якщо відповідач заперечить його в суді. Ніколи не втрачайте свій час на цю дурню, якщо не впевнені, що відповідач його не оскаржить. А оскарження безспірне, відповідач звертається до суду, що його видав з запереченням і суд його автоматично скасовує. Для виконання рішення суду чи судового наказу вам (стягувачу) потрібно отримати в суді виконавчий лист і звернутися до відповідної державної виконавчої служби за місцем реєстрації відповідача (ПФУ - Печерський ВДВС Києва), а краще - до приватного виконавця, протягом одного року з наступного дня після набрання рішенням законної сили.
Востаннє редагувалось Visky
в П'ят 19 лип, 2024 08:24, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 07:58
Платіжна інструкція
Застосовують замість платіжного доручення під час здійснення безготівкових платежів у зв'язку із запровадженням Закону України «Про платіжні послуги» від 30.06.2021 № 1591-ІХ та Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг, затвердженої постановою НБУ від 29.07.2022 № 163
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vpchelko
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 08:17
vpchelko В моєму випадку суд не звертав уваги на форму платіжки, вказавши, що зафіксована моя вимога до банку, а якщо була невірна форма, то банк мусив вказати це одразу у відповіді до моєї заяви-вимоги до якої я додав платіжку, а не аж під час суд.процесу. Форма таки не відповідала, бо для СВІФТ вона інша ніж для грн, яку я тоді використав для переказу $
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Visky
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 08:25
Visky написав: sens[quote="5748236:sens написав:
Нажаль Банкам надав НБУ багато прав - вимагати інформацію,аналізувати на власний розсуд.
Якщо ви вважаєте що Ваші права було порушено - окрім втрати додатково грошей і час,вам нададуть надію.
У мене є РІШЕННЯ ухвалено судом , проте ПФУ не може виконати рішення - строк ,який витратив на отримання рішення склало загалом 46 місяців.
Аналогія недоречна. ПФ - важлива держ.структура. Треба було отримати виконавчий лист і звернутись до ВДВС, а краще - до приватного виконавця для примусового стягнення.
А НБУ - не закон, а хуліган, який вимагає порушувати банками з-ни і права клієнтів
Дякую, тільки це називається СУДОВИЙ НАКАЗ.[/quote]І ним можна тільки підтертися, якщо відповідач заперечить його в суді. Ніколи не втрачайте свій час на цю дурню, якщо не впевнені, що відповідач його не оскаржить. Для виконання рішення суду чи судового наказу вам (стягувачу) потрібно отримати в суді виконавчий лист і звернутися до відповідної державної виконавчої служби за місцем реєстрації відповідача (ПФУ - Печерський ВДВС Києва), а краще - до приватного виконавця, протягом одного року з наступного дня після набрання рішенням законної сили.[/quote]
Є два кейси не працюючого виконавчого провадження - це скасування наказу про звільнення та відшкодування за вимушений прогул з юрособи яка оформлює робітників на особу 1 та робить всі розрахунки з особи 2 або 3 та стягування аліментів з неофіційно працюючого.
Проте ми відійшли від теми - суди , це лише надія в майбутньому.
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sens
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