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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 335336337338 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ТАСКОМБАНК 3.1 5 25 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 12% 3 2- Погане. Некомпетентне. 24% 6 3- Задовільне. Хотілося б краще. 20% 5 4- Добре. Як і повинно бути. 28% 7 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 16% 4 Всього голосів : 25 Додано: П'ят 19 лип, 2024 00:28 vpchelko написав: Visky

теперь я догнал о чем вы. все запросил у поддержки изи бланк платежного поручения - для вывода денег с заначки на счет в другой банк



да у меня есть приват там вообще удобно сделали - смарт-ид.



пройдусь по инструкции, потестирую - завтра поддержку изиной скину сабж заполненный теперь я догнал о чем вы. все запросил у поддержки изи бланк платежного поручения - для вывода денег с заначки на счет в другой банкда у меня есть приват там вообще удобно сделали - смарт-ид.пройдусь по инструкции, потестирую - завтра поддержку изиной скину сабж заполненный Не так. Платіжка з Заначки на карт.рах. Ізі, якщо виконають, то вже в інший банк.

Вам випала рідкісна можливість добре заробити, кратно збільшивши ваші гроші. І не слухайте тут радників-невдах, які не вміють цього робити, можете звернутись до профільного юриста, якщо самі сумніваєтесь, що зможете.

Ви навіть не уявляєте скільки компенсації я стягнув лише з 2-х банків, а міг і більше, якби всі можливості і з-ни застосував би і не знехтував би апеляцією у 2му процесі. Сума в 5 знаках в $, які тоді вперше стягнув Печерський ВДВС Києва саме в $. Не так. Платіжка з Заначки на карт.рах. Ізі, якщо виконають, то вже в інший банк.Вам випала рідкісна можливість добре заробити, кратно збільшивши ваші гроші. І не слухайте тут радників-невдах, які не вміють цього робити, можете звернутись до профільного юриста, якщо самі сумніваєтесь, що зможете.Ви навіть не уявляєте скільки компенсації я стягнув лише з 2-х банків, а міг і більше, якби всі можливості і з-ни застосував би і не знехтував би апеляцією у 2му процесі. Сума в 5 знаках в $, які тоді вперше стягнув Печерський ВДВС Києва саме в $. Visky

Повідомлень: 1209 З нами з: 27.04.10 Подякував: 107 раз. Подякували: 132 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 лип, 2024 00:54 sens написав: Нажаль Банкам надав НБУ багато прав - вимагати інформацію,аналізувати на власний розсуд.



Якщо ви вважаєте що Ваші права було порушено - окрім втрати додатково грошей і час,вам нададуть надію.

У мене є РІШЕННЯ ухвалено судом , проте ПФУ не може виконати рішення - строк ,який витратив на отримання рішення склало загалом 46 місяців. Нажаль Банкам надав НБУ багато прав - вимагати інформацію,аналізувати на власний розсуд.Якщо ви вважаєте що Ваші права було порушено - окрім втрати додатково грошей і час,вам нададуть надію.У мене є РІШЕННЯ ухвалено судом , проте ПФУ не може виконати рішення - строк ,який витратив на отримання рішення склало загалом 46 місяців.

Аналогія недоречна. ПФ - важлива держ.структура. Треба було отримати виконавчий лист і звернутись до ВДВС, а краще - до приватного виконавця для примусового стягнення.

А НБУ - не закон, а хуліган, який вимагає порушувати банками з-ни і права клієнтів Аналогія недоречна. ПФ - важлива держ.структура. Треба було отримати виконавчий лист і звернутись до ВДВС, а краще - до приватного виконавця для примусового стягнення.А НБУ - не закон, а хуліган, який вимагає порушувати банками з-ни і права клієнтів Visky

Повідомлень: 1209 З нами з: 27.04.10 Подякував: 107 раз. Подякували: 132 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 лип, 2024 01:16 sens написав: Вам доречі при зверненні в банк, повинні були надати інформацію,яку саме банк вважає первинною , фактично визнає недопустимість свого припущення,яку він не оспарює .

Я умовно маю суму коштів після продажу майна , наприклад в 2005 році продав ділянку в Дарницькому районі міста Києва в Бортничах і перевів в валюту, декілька разів робив валютообмін за 19 років , і за весь цей строк якщо рахувати суму в гривні першопочаткову це одна сума , якщо взяти до уваги останню - більше ніж в 5:разів. Проте якщо за останні 3 роки я працюю офіційно і маю зп та військову пенсію , лише з цих коштів банк готовий взяти до уваги пояснення щодо пошкодження грошей. Вам доречі при зверненні в банк, повинні були надати інформацію,яку самепервинною , фактично визнає недопустимість свого припущення,яку він не оспарює .Я умовно маю суму коштів після продажу майна , наприклад в 2005 році продав ділянку в Дарницькому районі міста Києва в Бортничах і перевів в валюту, декілька разів робив валютообмін за 19 років , і за весь цей строк якщо рахувати суму в гривні першопочаткову це одна сума , якщо взяти до уваги останню - більше ніж в 5:разів. Проте якщо за останні 3 роки я працюю офіційно і маю зп та військову пенсію , лише з цих коштів банк готовий взяти до уваги пояснення щодо пошкодження грошей. Є також поняття особистих і родинних заощаджень, яке прийнятно для суду, а те що банк вважає... 3 роки... Так ніхто і не спитає док-и Сірожи або Ахмєта про походження їхніх коштів, на які вони відкрили їхні банки... (з варенням). Є також поняття особистих і родинних заощаджень, яке прийнятно для суду, а те що банк вважає... 3 роки... Так ніхто і не спитає док-и Сірожи або Ахмєта про походження їхніх коштів, на які вони відкрили їхні банки... (з варенням). Visky

Повідомлень: 1209 З нами з: 27.04.10 Подякував: 107 раз. Подякували: 132 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 лип, 2024 06:50 Visky написав: sens написав: Нажаль Банкам надав НБУ багато прав - вимагати інформацію,аналізувати на власний розсуд.



Якщо ви вважаєте що Ваші права було порушено - окрім втрати додатково грошей і час,вам нададуть надію.

У мене є РІШЕННЯ ухвалено судом , проте ПФУ не може виконати рішення - строк ,який витратив на отримання рішення склало загалом 46 місяців. Нажаль Банкам надав НБУ багато прав - вимагати інформацію,аналізувати на власний розсуд.Якщо ви вважаєте що Ваші права було порушено - окрім втрати додатково грошей і час,вам нададуть надію.У мене є РІШЕННЯ ухвалено судом , проте ПФУ не може виконати рішення - строк ,який витратив на отримання рішення склало загалом 46 місяців.

Аналогія недоречна. ПФ - важлива держ.структура. Треба було отримати виконавчий лист і звернутись до ВДВС, а краще - до приватного виконавця для примусового стягнення.

А НБУ - не закон, а хуліган, який вимагає порушувати банками з-ни і права клієнтів Аналогія недоречна. ПФ - важлива держ.структура. Треба було отримати виконавчий лист і звернутись до ВДВС, а краще - до приватного виконавця для примусового стягнення.А НБУ - не закон, а хуліган, який вимагає порушувати банками з-ни і права клієнтів

Дякую, тільки це називається СУДОВИЙ НАКАЗ. Дякую, тільки це називається СУДОВИЙ НАКАЗ. sens

Повідомлень: 17211 З нами з: 12.09.13 Подякував: 34 раз. Подякували: 934 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 лип, 2024 06:55 Visky написав: sens написав: Вам доречі при зверненні в банк, повинні були надати інформацію,яку саме банк вважає первинною , фактично визнає недопустимість свого припущення,яку він не оспарює .

Я умовно маю суму коштів після продажу майна , наприклад в 2005 році продав ділянку в Дарницькому районі міста Києва в Бортничах і перевів в валюту, декілька разів робив валютообмін за 19 років , і за весь цей строк якщо рахувати суму в гривні першопочаткову це одна сума , якщо взяти до уваги останню - більше ніж в 5:разів. Проте якщо за останні 3 роки я працюю офіційно і маю зп та військову пенсію , лише з цих коштів банк готовий взяти до уваги пояснення щодо пошкодження грошей. Вам доречі при зверненні в банк, повинні були надати інформацію,яку самепервинною , фактично визнає недопустимість свого припущення,яку він не оспарює .Я умовно маю суму коштів після продажу майна , наприклад в 2005 році продав ділянку в Дарницькому районі міста Києва в Бортничах і перевів в валюту, декілька разів робив валютообмін за 19 років , і за весь цей строк якщо рахувати суму в гривні першопочаткову це одна сума , якщо взяти до уваги останню - більше ніж в 5:разів. Проте якщо за останні 3 роки я працюю офіційно і маю зп та військову пенсію , лише з цих коштів банк готовий взяти до уваги пояснення щодо пошкодження грошей. Є також поняття особистих і родинних заощаджень, яке прийнятно для суду, а те що банк вважає... 3 роки... Так ніхто і не спитає док-и Сірожи або Ахмєта про походження їхніх коштів, на які вони відкрили їхні банки... (з варенням). Є також поняття особистих і родинних заощаджень, яке прийнятно для суду, а те що банк вважає... 3 роки... Так ніхто і не спитає док-и Сірожи або Ахмєта про походження їхніх коштів, на які вони відкрили їхні банки... (з варенням).

Якщо документи які банк просить чи вимагає неможливо надати,то спір припиняється одразу шляхом закриття рахунків або шляхом звернення до суду. Я з відповіді отримав інформацію що заробив за рік 1 млн ,яким чином і як сплатив податки незрозуміло.

Можно мати дохід від депозитів в різних банках,проте відсотки збирати у вигляді довідок від кожного банку окремо . Мені подобається ICU , одразу все чітко розумієте скільки вам дадуть залучати,так само ваш загальний капітал росте з виплатами відсотків. Якщо документи які банк просить чи вимагає неможливо надати,то спір припиняється одразу шляхом закриття рахунків або шляхом звернення до суду. Я з відповіді отримав інформацію що заробив за рік 1 млн ,яким чином і як сплатив податки незрозуміло.Можно мати дохід від депозитів в різних банках,проте відсотки збирати у вигляді довідок від кожного банку окремо . Мені подобається ICU , одразу все чітко розумієте скільки вам дадуть залучати,так само ваш загальний капітал росте з виплатами відсотків. sens

Повідомлень: 17211 З нами з: 12.09.13 Подякував: 34 раз. Подякували: 934 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 лип, 2024 07:35 Re: ТАСКОМБАНК

https://bank.gov.ua/admin_uploads/law/0 ... 27.pdf?v=4 нашел актуальные образцы платежного поручения vpchelko

Повідомлень: 857 З нами з: 05.07.17 Подякував: 13 раз. Подякували: 45 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 лип, 2024 07:57 sens написав: Visky написав: sens написав: Нажаль Банкам надав НБУ багато прав - вимагати інформацію,аналізувати на власний розсуд.



Якщо ви вважаєте що Ваші права було порушено - окрім втрати додатково грошей і час,вам нададуть надію.

У мене є РІШЕННЯ ухвалено судом , проте ПФУ не може виконати рішення - строк ,який витратив на отримання рішення склало загалом 46 місяців. Нажаль Банкам надав НБУ багато прав - вимагати інформацію,аналізувати на власний розсуд.Якщо ви вважаєте що Ваші права було порушено - окрім втрати додатково грошей і час,вам нададуть надію.У мене є РІШЕННЯ ухвалено судом , проте ПФУ не може виконати рішення - строк ,який витратив на отримання рішення склало загалом 46 місяців.

Аналогія недоречна. ПФ - важлива держ.структура. Треба було отримати виконавчий лист і звернутись до ВДВС, а краще - до приватного виконавця для примусового стягнення.

А НБУ - не закон, а хуліган, який вимагає порушувати банками з-ни і права клієнтів Аналогія недоречна. ПФ - важлива держ.структура. Треба було отримати виконавчий лист і звернутись до ВДВС, а краще - до приватного виконавця для примусового стягнення.А НБУ - не закон, а хуліган, який вимагає порушувати банками з-ни і права клієнтів

Дякую, тільки це називається СУДОВИЙ НАКАЗ. Дякую, тільки це називається СУДОВИЙ НАКАЗ. І ним можна тільки підтертися, якщо відповідач заперечить його в суді. Ніколи не втрачайте свій час на цю дурню, якщо не впевнені, що відповідач його не оскаржить. А оскарження безспірне, відповідач звертається до суду, що його видав з запереченням і суд його автоматично скасовує. Для виконання рішення суду чи судового наказу вам (стягувачу) потрібно отримати в суді виконавчий лист і звернутися до відповідної державної виконавчої служби за місцем реєстрації відповідача (ПФУ - Печерський ВДВС Києва), а краще - до приватного виконавця, протягом одного року з наступного дня після набрання рішенням законної сили. І ним можна тільки підтертися, якщо відповідач заперечить його в суді. Ніколи не втрачайте свій час на цю дурню, якщо не впевнені, що відповідач його не оскаржить. А оскарження безспірне, відповідач звертається до суду, що його видав з запереченням і суд його автоматично скасовує. Для виконання рішення суду чи судового наказу вам (стягувачу) потрібно отримати в суді виконавчий лист і звернутися до відповідної державної виконавчої служби за місцем реєстрації відповідача (ПФУ - Печерський ВДВС Києва), а краще - до приватного виконавця, протягом одного року з наступного дня після набрання рішенням законної сили. Востаннє редагувалось Visky в П'ят 19 лип, 2024 08:24, всього редагувалось 3 разів. Visky

Повідомлень: 1209 З нами з: 27.04.10 Подякував: 107 раз. Подякували: 132 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 лип, 2024 07:58 Re: ТАСКОМБАНК Платіжна інструкція

Застосовують замість платіжного доручення під час здійснення безготівкових платежів у зв'язку із запровадженням Закону України «Про платіжні послуги» від 30.06.2021 № 1591-ІХ та Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг, затвердженої постановою НБУ від 29.07.2022 № 163 vpchelko

Повідомлень: 857 З нами з: 05.07.17 Подякував: 13 раз. Подякували: 45 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 лип, 2024 08:17 vpchelko В моєму випадку суд не звертав уваги на форму платіжки, вказавши, що зафіксована моя вимога до банку, а якщо була невірна форма, то банк мусив вказати це одразу у відповіді до моєї заяви-вимоги до якої я додав платіжку, а не аж під час суд.процесу. Форма таки не відповідала, бо для СВІФТ вона інша ніж для грн, яку я тоді використав для переказу $ Visky

Повідомлень: 1209 З нами з: 27.04.10 Подякував: 107 раз. Подякували: 132 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 лип, 2024 08:25 Visky написав: sens[quote="5748236:sens написав: Нажаль Банкам надав НБУ багато прав - вимагати інформацію,аналізувати на власний розсуд.



Якщо ви вважаєте що Ваші права було порушено - окрім втрати додатково грошей і час,вам нададуть надію.

У мене є РІШЕННЯ ухвалено судом , проте ПФУ не може виконати рішення - строк ,який витратив на отримання рішення склало загалом 46 місяців. Нажаль Банкам надав НБУ багато прав - вимагати інформацію,аналізувати на власний розсуд.Якщо ви вважаєте що Ваші права було порушено - окрім втрати додатково грошей і час,вам нададуть надію.У мене є РІШЕННЯ ухвалено судом , проте ПФУ не може виконати рішення - строк ,який витратив на отримання рішення склало загалом 46 місяців.

Аналогія недоречна. ПФ - важлива держ.структура. Треба було отримати виконавчий лист і звернутись до ВДВС, а краще - до приватного виконавця для примусового стягнення.

А НБУ - не закон, а хуліган, який вимагає порушувати банками з-ни і права клієнтів Аналогія недоречна. ПФ - важлива держ.структура. Треба було отримати виконавчий лист і звернутись до ВДВС, а краще - до приватного виконавця для примусового стягнення.А НБУ - не закон, а хуліган, який вимагає порушувати банками з-ни і права клієнтів

Дякую, тільки це називається СУДОВИЙ НАКАЗ.[/quote]І ним можна тільки підтертися, якщо відповідач заперечить його в суді. Ніколи не втрачайте свій час на цю дурню, якщо не впевнені, що відповідач його не оскаржить. Для виконання рішення суду чи судового наказу вам (стягувачу) потрібно отримати в суді виконавчий лист і звернутися до відповідної державної виконавчої служби за місцем реєстрації відповідача (ПФУ - Печерський ВДВС Києва), а краще - до приватного виконавця, протягом одного року з наступного дня після набрання рішенням законної сили.[/quote]



Є два кейси не працюючого виконавчого провадження - це скасування наказу про звільнення та відшкодування за вимушений прогул з юрособи яка оформлює робітників на особу 1 та робить всі розрахунки з особи 2 або 3 та стягування аліментів з неофіційно працюючого.

Проте ми відійшли від теми - суди , це лише надія в майбутньому. Дякую, тільки це називається СУДОВИЙ НАКАЗ.[/quote]І ним можна тільки підтертися, якщо відповідач заперечить його в суді. Ніколи не втрачайте свій час на цю дурню, якщо не впевнені, що відповідач його не оскаржить. Для виконання рішення суду чи судового наказу вам (стягувачу) потрібно отримати в суді виконавчий лист і звернутися до відповідної державної виконавчої служби за місцем реєстрації відповідача (ПФУ - Печерський ВДВС Києва), а краще - до приватного виконавця, протягом одного року з наступного дня після набрання рішенням законної сили.[/quote]Є два кейси не працюючого виконавчого провадження - це скасування наказу про звільнення та відшкодування за вимушений прогул з юрособи яка оформлює робітників на особу 1 та робить всі розрахунки з особи 2 або 3 та стягування аліментів з неофіційно працюючого.Проте ми відійшли від теми - суди , це лише надія в майбутньому. sens

Повідомлень: 17211 З нами з: 12.09.13 Подякував: 34 раз. Подякували: 934 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 335336337338 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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