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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 лип, 2024 08:57
Re: ТАСКОМБАНК
ну короче изина поддержка со своим недофинмоном сделала себе головную боль - платежную инструкцию составил и подписал и передал поддержке
Додано: П'ят 19 лип, 2024 09:50
Re: ТАСКОМБАНК
Стаття 47. Строки виконання платіжних операцій та доступність коштів
1. Надавач платіжних послуг платника зобов’язаний виконати платіжну інструкцію ініціатора протягом операційного дня з моменту прийняття ним до виконання платіжної інструкції.
...
Стаття 86. Відповідальність надавачів платіжних послуг під час виконання платіжних операцій
6. Надавач платіжних послуг у разі порушення строків виконання платіжних операцій, передбачених цим Законом або договором про надання платіжних послуг, зобов’язаний сплатити користувачу пеню в розмірі 0,1 відсотка суми простроченого платежу за кожний день прострочення, але не більше 10 відсотків суми платіжної операції, якщо інший розмір пені не обумовлений договором про надання платіжних послуг.
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