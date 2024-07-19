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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 лип, 2024 08:57
Re: ТАСКОМБАНК
ну короче изина поддержка со своим недофинмоном сделала себе головную боль - платежную инструкцию составил и подписал и передал поддержке
Додано: П'ят 19 лип, 2024 09:50
Re: ТАСКОМБАНК
Стаття 47. Строки виконання платіжних операцій та доступність коштів
1. Надавач платіжних послуг платника зобов’язаний виконати платіжну інструкцію ініціатора протягом операційного дня з моменту прийняття ним до виконання платіжної інструкції.
...
Стаття 86. Відповідальність надавачів платіжних послуг під час виконання платіжних операцій
6. Надавач платіжних послуг у разі порушення строків виконання платіжних операцій, передбачених цим Законом або договором про надання платіжних послуг, зобов’язаний сплатити користувачу пеню в розмірі 0,1 відсотка суми простроченого платежу за кожний день прострочення, але не більше 10 відсотків суми платіжної операції, якщо інший розмір пені не обумовлений договором про надання платіжних послуг.
Додано: П'ят 19 лип, 2024 12:20
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для мене як це ))
Додано: П'ят 19 лип, 2024 12:52
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 12:57
а шо ты хочешь? В Украине вообще принято называть неадекватом человека - который требует чтобы все было по закону.
Додано: П'ят 19 лип, 2024 13:11
не, только если требует
не там и не у тех, где требуют,
а там, где случайные люди потрепаться собрались
Додано: П'ят 19 лип, 2024 14:35
ТАСКОМБАНК
Розуміємо Ваше незадоволення, при цьому зазначаємо, що згідно з умовами Договору комплексного банківського обслуговування - 12.4. Банк має право розірвати в односторонньому порядку Договір та закрити Рахунок за ініціативою Банку:
– у випадках, передбачених законодавством, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
– в інших випадках, передбачених чинним законодавством України, банківськими правилами, або додатковими угодами/змінами до ДКБО/Договорів.
Для здійснення перевірки наданої Вами інформації щодо того, що банком не було запитано підтверджуючі документи – прохання вказати Ваше ПІБ та ІПН в особисті повідомлення.
Додано: П'ят 19 лип, 2024 14:36
Re: ТАСКОМБАНК
Это не отвечает на вопрос - а нахрена я 2 раза катался в отделение банка!??? Сразу сообщить нельзя было?
Щас напишу в ЛС - ПІБ та ІПН.
У меня весь доход легален - а тут слушаю бред про отмывание доходов и спонсированние терроризма... да до меня бы в первую очередь работодатель взялся бы!!! - работаю на Комкаст (США)! Могу контракт предоставить - ну тут да компания прослойка (как правильно называт те компании которые набирают сотрудников и ищут компании на которые они будут работать и берут % с з/п? - но увы без них почти нереально выйти на прямые контракты) - ну она тоже в США зарегистрированна.
Если уж Комкастмне доверяет - но тут какой-то банчек ТАЗ ... из под дна постучались со своими подозрениями... ну как кем и чем работаю на Комкаст - это уже под грифом NDA!
Додано: П'ят 19 лип, 2024 14:57
Re: ТАСКОМБАНК
Оффтоп про е...тость в Украине
Энергоатом с 30 июня официально заявляет что готов продавать электроэнергию в Польшу по долгосрочному контракту
в тот же день Минэнерго заявляет что Украина будет получать избытки электроэнергии из энергосистемы Польши...
видно стресс от военного положения... понять и простить?
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