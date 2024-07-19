Visky написав:vpchelko Вам не вказали конкретну причину блокування рахунків? Ви здогадуєтеся, що це? Якщо ні, раджу запитати письмово на info@tascombank.com.ua (можна додати 2гу адресу Ізі), підписавши КЕП. Якщо у відповіді буде на кшталт: ми не зобов'язані повідомляти, додасте вимогу повідомити до позову.
2. Чи не виводили Ви кошти по схемі: Комкаст-Пeйонір-ТАС, або щось подібне? Чи сплачували з іноземних винагород податки в Україні?
1. Тут уже сделал через офпреда запрос.
2. В ТАСе я только держу кредитки в льготном периоде, гашу сабж со своих карт из других банков.