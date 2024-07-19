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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 337338339340

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ТАСКОМБАНК 3.1 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
3
2- Погане. Некомпетентне.
24%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
28%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
4
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 20:45

Re: ТАСКОМБАНК

  Visky написав:vpchelko Вам не вказали конкретну причину блокування рахунків? Ви здогадуєтеся, що це? Якщо ні, раджу запитати письмово на info@tascombank.com.ua (можна додати 2гу адресу Ізі), підписавши КЕП. Якщо у відповіді буде на кшталт: ми не зобов'язані повідомляти, додасте вимогу повідомити до позову.
2. Чи не виводили Ви кошти по схемі: Комкаст-Пeйонір-ТАС, або щось подібне? Чи сплачували з іноземних винагород податки в Україні?


1. Тут уже сделал через офпреда запрос.
2. В ТАСе я только держу кредитки в льготном периоде, гашу сабж со своих карт из других банков.
vpchelko
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Повідомлень: 864
З нами з: 05.07.17
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  #<1 ... 337338339340
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ТАСКОМБАНК (3391)
19.07.2024 20:45
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