Додано: П'ят 19 лип, 2024 22:00

Та это еще что — Украина официально с 30 июня продает элекричество польше — для пруфа гуглим «30 червня 2024 року поставки электроэнергии в Польшу»…

«Національна атомна енергогенеруюча компанія України, «Енергоатом», підтвердила свою готовність розпочати виконання довгострокового контракту на постачання електроенергії до Польщі з 30 червня 2024 року»



Так это еще не все — гуглим «у неділю 30 червня Украина отрывает надлишки електроенергії з енергосистеми Польши»…

«У неділю, 30 червня, Україна отримує надлишки електроенергії з енергосистеми Польщі. Графіки погодинних відключень споживачів застосовуються з 0:00 до 24:00. Про це повідомляє Міненерго. Минулої доби Україна на запит Польщі також отримувала надлишки електроенергії з енергосистеми цієї країни.»



… т.е. надлышки — это то что Енергоатом экспортирует в Польшу…



еще чуть офтопа - про еб...сть властей Украины (про то что многие без электричества)На этом фоне - выбрыкы банка Таскомбанк - выглядит как знущання... какого-то недо-менеджера - который получил доступ к моей личной информации - причем незаконно и решил реализовать свое ущербное эго...Ну нафига я вчера катался 2 раза в отделение - и не могли мне сообщить необходимую инфу по телефону - вопрос открыт! Причем катался в отделение с 0 результатом!!! Таким отношением зарождаеться ненависть- такое издевательство недопустимо!Я фигею вообще с людей которые работают в отделениях банка... еще раз поелозю дебилизм... это когда на горячей линии говорят - что надо ехать в отделение для решения проблемы - а в отделении говорят что нужно звонить на горячую линию - ну я собственно звонил прямо в отделении... не помню какие там эпитеты и выражения употреблял, но очевидно всем сотрудникам должно было быть стыдно за такую херь... что вообще себе думает руководство банка о таком долбо...зме??? ....