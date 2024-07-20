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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 337338339340

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ТАСКОМБАНК 3.1 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
3
2- Погане. Некомпетентне.
24%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
28%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
4
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 20:45

Re: ТАСКОМБАНК

  Visky написав:vpchelko Вам не вказали конкретну причину блокування рахунків? Ви здогадуєтеся, що це? Якщо ні, раджу запитати письмово на info@tascombank.com.ua (можна додати 2гу адресу Ізі), підписавши КЕП. Якщо у відповіді буде на кшталт: ми не зобов'язані повідомляти, додасте вимогу повідомити до позову.
2. Чи не виводили Ви кошти по схемі: Комкаст-Пeйонір-ТАС, або щось подібне? Чи сплачували з іноземних винагород податки в Україні?


1. Тут уже сделал через офпреда запрос.
2. В ТАСе я только держу кредитки в льготном периоде, гашу сабж со своих карт из других банков.
vpchelko
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 21:27

Visky

есть и пайонир и сбережения в крипте и многое другое, и даже налоги оплачиваю.

к стати задавал вопрос поддержке пайонир насчет крипты - они подтвердили что даже за! чтобы я использовал крипту для уменьшения транс-граничных комиссий. Это же Пайонир - который под законами США и там за отмывание и спонсирования терроризма катаються даже страны ЕС!!!

были бы ко мне претензии насчет отмывания доходов и терроризме - за мной уже много лет назад приехали бы.
Востаннє редагувалось vpchelko в П'ят 19 лип, 2024 22:17, всього редагувалось 2 разів.
vpchelko
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 21:39

Re: ТАСКОМБАНК

лучше бы банки доколупывались до депутатов ВР - которые голосовали за легализацию коррупции.
vpchelko
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 22:00

Re: ТАСКОМБАНК

еще чуть офтопа - про еб...сть властей Украины (про то что многие без электричества)

Та это еще что — Украина официально с 30 июня продает элекричество польше — для пруфа гуглим «30 червня 2024 року поставки электроэнергии в Польшу»…
«Національна атомна енергогенеруюча компанія України, «Енергоатом», підтвердила свою готовність розпочати виконання довгострокового контракту на постачання електроенергії до Польщі з 30 червня 2024 року»

Так это еще не все — гуглим «у неділю 30 червня Украина отрывает надлишки електроенергії з енергосистеми Польши»…
«У неділю, 30 червня, Україна отримує надлишки електроенергії з енергосистеми Польщі. Графіки погодинних відключень споживачів застосовуються з 0:00 до 24:00. Про це повідомляє Міненерго. Минулої доби Україна на запит Польщі також отримувала надлишки електроенергії з енергосистеми цієї країни.»

… т.е. надлышки — это то что Енергоатом экспортирует в Польшу…


На этом фоне - выбрыкы банка Таскомбанк - выглядит как знущання... какого-то недо-менеджера - который получил доступ к моей личной информации - причем незаконно и решил реализовать свое ущербное эго...

Ну нафига я вчера катался 2 раза в отделение - и не могли мне сообщить необходимую инфу по телефону - вопрос открыт! Причем катался в отделение с 0 результатом!!! Таким отношением зарождаеться ненависть :twisted: - такое издевательство недопустимо!

Я фигею вообще с людей которые работают в отделениях банка... еще раз поелозю дебилизм... это когда на горячей линии говорят - что надо ехать в отделение для решения проблемы - а в отделении говорят что нужно звонить на горячую линию - ну я собственно звонил прямо в отделении... не помню какие там эпитеты и выражения употреблял, но очевидно всем сотрудникам должно было быть стыдно за такую херь... что вообще себе думает руководство банка о таком долбо...зме??? ....
vpchelko
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 22:19

Re: ТАСКОМБАНК

банк до меня доколупался? ну я тоже к банку доколупаюсь - меня обвиняют/подозревают в чем-то - без оснований!
vpchelko
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 23:33

  vpchelko написав:банк до меня доколупался? ну я тоже к банку доколупаюсь
можно было и полицию вызвать в отделение: :mrgreen: кража группой лиц по предварительному сговору типа,
официально заяву в полицию на руководство отделения, кассиров, итп
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 06:12

Re: ТАСКОМБАНК

да еще к стати про изи - раз они какое то поступление на счет считают подозрительным - то почему ограничение на все средства?
vpchelko
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