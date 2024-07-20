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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 лип, 2024 20:45
Visky написав:
vpchelko Вам не вказали конкретну причину блокування рахунків? Ви здогадуєтеся, що це? Якщо ні, раджу запитати письмово на info@tascombank.com.ua
(можна додати 2гу адресу Ізі), підписавши КЕП. Якщо у відповіді буде на кшталт: ми не зобов'язані повідомляти, додасте вимогу повідомити до позову.
2. Чи не виводили Ви кошти по схемі: Комкаст-Пeйонір-ТАС, або щось подібне? Чи сплачували з іноземних винагород податки в Україні?
1. Тут уже сделал через офпреда запрос.
2. В ТАСе я только держу кредитки в льготном периоде, гашу сабж со своих карт из других банков.
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vpchelko
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 21:27
Visky
есть и пайонир и сбережения в крипте и многое другое, и даже налоги оплачиваю.
к стати задавал вопрос поддержке пайонир насчет крипты - они подтвердили что даже за! чтобы я использовал крипту для уменьшения транс-граничных комиссий. Это же Пайонир - который под законами США и там за отмывание и спонсирования терроризма катаються даже страны ЕС!!!
были бы ко мне претензии насчет отмывания доходов и терроризме - за мной уже много лет назад приехали бы.
Востаннє редагувалось vpchelko
в П'ят 19 лип, 2024 22:17, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 21:39
лучше бы банки доколупывались до депутатов ВР - которые голосовали за легализацию коррупции.
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vpchelko
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 22:00
еще чуть офтопа - про еб...сть властей Украины (про то что многие без электричества)
Та это еще что — Украина официально с 30 июня продает элекричество польше — для пруфа гуглим «30 червня 2024 року поставки электроэнергии в Польшу»…
«Національна атомна енергогенеруюча компанія України, «Енергоатом», підтвердила свою готовність розпочати виконання довгострокового контракту на постачання електроенергії до Польщі з 30 червня 2024 року»
Так это еще не все — гуглим «у неділю 30 червня Украина отрывает надлишки електроенергії з енергосистеми Польши»…
«У неділю, 30 червня, Україна отримує надлишки електроенергії з енергосистеми Польщі. Графіки погодинних відключень споживачів застосовуються з 0:00 до 24:00. Про це повідомляє Міненерго. Минулої доби Україна на запит Польщі також отримувала надлишки електроенергії з енергосистеми цієї країни.»
… т.е. надлышки — это то что Енергоатом экспортирует в Польшу…
На этом фоне - выбрыкы банка Таскомбанк - выглядит как знущання... какого-то недо-менеджера - который получил доступ к моей личной информации - причем незаконно и решил реализовать свое ущербное эго...
Ну нафига я вчера катался 2 раза в отделение - и не могли мне сообщить необходимую инфу по телефону - вопрос открыт! Причем катался в отделение с 0 результатом!!! Таким отношением зарождаеться ненависть
- такое издевательство недопустимо!
Я фигею вообще с людей которые работают в отделениях банка... еще раз поелозю дебилизм... это когда на горячей линии говорят - что надо ехать в отделение для решения проблемы - а в отделении говорят что нужно звонить на горячую линию - ну я собственно звонил прямо в отделении... не помню какие там эпитеты и выражения употреблял, но очевидно всем сотрудникам должно было быть стыдно за такую херь... что вообще себе думает руководство банка о таком долбо...зме??? ....
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vpchelko
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 22:19
банк до меня доколупался? ну я тоже к банку доколупаюсь - меня обвиняют/подозревают в чем-то - без оснований!
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vpchelko
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 23:33
vpchelko написав:
банк до меня доколупался? ну я тоже к банку доколупаюсь
можно было и полицию вызвать в отделение:
кража группой лиц по предварительному сговору типа,
официально заяву в полицию на руководство отделения, кассиров, итп
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Додано: Суб 20 лип, 2024 06:12
да еще к стати про изи - раз они какое то поступление на счет считают подозрительным - то почему ограничение на все средства?
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vpchelko
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Додано: Суб 20 лип, 2024 07:43
vpchelko написав: Visky написав:
vpchelko Вам не вказали конкретну причину блокування рахунків? Ви здогадуєтеся, що це? Якщо ні, раджу запитати письмово на info@tascombank.com.ua
(можна додати 2гу адресу Ізі), підписавши КЕП. Якщо у відповіді буде на кшталт: ми не зобов'язані повідомляти, додасте вимогу повідомити до позову.
2. Чи не виводили Ви кошти по схемі: Комкаст-Пeйонір-ТАС, або щось подібне? Чи сплачували з іноземних винагород податки в Україні?
1. Тут уже сделал через офпреда запрос.
2. В ТАСе я только держу кредитки в льготном периоде, гашу сабж со своих карт из других банков.
Ні, не ведіться, слова або неналежно підписану писульку "до справи не пришиєш" і це не зобов'язує їх надати вам офіційну, надруковану відповідь. Якщо, як Вам радив, - отримаєте офіційний документ.
Тобто з Пайоніра або інших систем в ТАС не закидували?
Ще може виникати податкове зобов'язання, якщо Ви резидент України. І при досягненні якоїсь суми за певний період банки можуть блокувати. Ну у мене обмежувалось поверненням платежів, і це не ТАС.
З приводу експорту ел.енергії, то це періодично підтверджують журналістські розслідування, так було і в блек-аут осені'22.
Також застосовується політика будинково-майнової сегрегації (енергоапартеїду), при якій по-чорному вимикають хрущовки й панельки, а нові, елітні будинки не вимикають зовсім
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Visky
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Додано: Суб 20 лип, 2024 08:20
Visky написав:
Чи не виводили Ви кошти по схемі: Комкаст-Пeйонір-ТАС, або щось подібне? Чи сплачували з іноземних винагород податки в Україні?
Тобто з Пайоніра або інших систем в ТАС не закидували?
Ще може виникати податкове зобов'язання, якщо Ви резидент України. І при досягненні якоїсь
суми за певний
період банки можуть блокувати
якої ? за який ?
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Додано: Суб 20 лип, 2024 08:48
Visky написав:
Тобто з Пайоніра або інших систем в ТАС не закидували?
ну да только со своих карт чтобы просто оставлять карты в грейсе.
На изину была 1 транзакция от 3го лица, но 3ие лицо заявляет, что на меня жалоба не подавалась! Это за все время обслуживания в банке, и транзакция законна - это были долговые обязательства - по личной устной договоренности!
Самое главное изина поддержка сначала приколупалось к более крупной транзакции - перевод был с моей белой карты на мою изину карту. Банк ведет себя как гопник!
Востаннє редагувалось vpchelko
в Суб 20 лип, 2024 08:56, всього редагувалось 2 разів.
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