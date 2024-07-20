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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 20 лип, 2024 08:52
Visky написав:
Ще може виникати податкове зобов'язання, якщо Ви резидент України. І при досягненні якоїсь суми за певний період банки можуть блокувати. Ну у мене обмежувалось поверненням платежів, і це не ТАС.
Хмм очень странно, может вам заходили платежи с пайонир от 3х лиц?
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vpchelko
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