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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 20 лип, 2024 08:52
Visky написав:
Ще може виникати податкове зобов'язання, якщо Ви резидент України. І при досягненні якоїсь суми за певний період банки можуть блокувати. Ну у мене обмежувалось поверненням платежів, і це не ТАС.
Хмм очень странно, может вам заходили платежи с пайонир от 3х лиц?
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vpchelko
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Додано: Суб 20 лип, 2024 13:41
vpchelko написав:
меня обвиняют/подозревают в чем-то - без оснований!
Отак розривають відносини без додаткових питань тільки абузерів. Якщо не ви самі, то хтось із ваших контрагентів напортачив з криптою або щось подібним.
Щасти вам
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Amethyst
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Додано: Суб 20 лип, 2024 14:13
Amethyst написав:
Отак розривають відносини без додаткових питань тільки абузерів. Якщо не ви самі, то хтось із ваших контрагентів напортачив з криптою або щось подібним.
опять какие-то обвинения без всяких оснований.
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vpchelko
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