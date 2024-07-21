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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 21 лип, 2024 10:37
Amethyst написав:
Отак розривають відносини без додаткових питань тільки абузерів. Якщо не ви самі, то хтось із ваших контрагентів напортачив з криптою або щось подібним.
Щасти вам
еще раз опять без основательные утверждения.
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vpchelko
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