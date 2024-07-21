еще раз опять без основательные утверждения.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 21 лип, 2024 10:37
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Нед 21 лип, 2024 16:16
Re: ТАСКОМБАНК
Все эти постановления НБУ про финмон - являются подзаконными актами - закон про платежные услуги имеет более высокий приоритет.
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