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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 338339340341

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ТАСКОМБАНК 3.1 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
3
2- Погане. Некомпетентне.
24%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
28%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
4
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 10:37

Re: ТАСКОМБАНК

  Amethyst написав:Отак розривають відносини без додаткових питань тільки абузерів. Якщо не ви самі, то хтось із ваших контрагентів напортачив з криптою або щось подібним.
Щасти вам


еще раз опять без основательные утверждения.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 16:16

Re: ТАСКОМБАНК

Все эти постановления НБУ про финмон - являются подзаконными актами - закон про платежные услуги имеет более высокий приоритет.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 04:18

  flysoulfly написав:
  Visky написав:
Чи не виводили Ви кошти по схемі: Комкаст-Пeйонір-ТАС, або щось подібне? Чи сплачували з іноземних винагород податки в Україні?

Тобто з Пайоніра або інших систем в ТАС не закидували?
Ще може виникати податкове зобов'язання, якщо Ви резидент України. І при досягненні якоїсь суми за певний період банки можуть блокувати

якої ? за який ?
А спитайте у Примата (не пам'ятаю), вони ввели ліміти і до війни ще повертали платежі, що перевищували і вимагали заФОПитись, уклавши з ними угоду. Я просто плюнув і виводив через інші банки
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 19:29

Re: ТАСКОМБАНК

TASCOMBANK, отримав повідомлення в TAS2U: "Не зволікайте та зробіть апдейт вашої кредитки на Very Card зі збільшеним кредитним лімітом!
<...>"
Над В5 є повідомлення: Замовте нову віртуальну картку з кредитним лімітом! Кредитний ліміт по картці ** *ХХХХ буде закрито."

Таке питання. Якщо отримав усе це, то це гарантовано, що можна отримати Very Card зі збільшеним кредитним лімітом чи я неправильно зрозумів зміст повідомлень від банку?
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 23:00

Howl
какая-то ересь - граничащая со скамом...
vpchelko
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 23:06

Re: ТАСКОМБАНК

  Howl написав:то це гарантовано
фіг, буде скорінг, а потім вже рішення :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 23:16

Re: ТАСКОМБАНК

  Amethyst написав:фіг, буде скорінг, а потім вже рішення


у меня не один раз повышали кред лимит - без сабжа - но до КГАМа от скудоумных сотрудников ТАЗА...

Там вообще е...чая стена - горячка говорит идти в отеление - в отделении говорят звои на горячку...

Ну тогда логичто требовать "справку что не верблюд"???!!!!
vpchelko
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