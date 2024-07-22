еще раз опять без основательные утверждения.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 21 лип, 2024 10:37
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Нед 21 лип, 2024 16:16
Re: ТАСКОМБАНК
Все эти постановления НБУ про финмон - являются подзаконными актами - закон про платежные услуги имеет более высокий приоритет.
Додано: Пон 22 лип, 2024 04:18
А спитайте у Примата (не пам'ятаю), вони ввели ліміти і до війни ще повертали платежі, що перевищували і вимагали заФОПитись, уклавши з ними угоду. Я просто плюнув і виводив через інші банки
Додано: Пон 22 лип, 2024 19:29
Re: ТАСКОМБАНК
TASCOMBANK, отримав повідомлення в TAS2U: "Не зволікайте та зробіть апдейт вашої кредитки на Very Card зі збільшеним кредитним лімітом!
<...>"
Над В5 є повідомлення: Замовте нову віртуальну картку з кредитним лімітом! Кредитний ліміт по картці ** *ХХХХ буде закрито."
Таке питання. Якщо отримав усе це, то це гарантовано, що можна отримати Very Card зі збільшеним кредитним лімітом чи я неправильно зрозумів зміст повідомлень від банку?
Додано: Пон 22 лип, 2024 23:06
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Пон 22 лип, 2024 23:16
Re: ТАСКОМБАНК
у меня не один раз повышали кред лимит - без сабжа - но до КГАМа от скудоумных сотрудников ТАЗА...
Там вообще е...чая стена - горячка говорит идти в отеление - в отделении говорят звои на горячку...
Ну тогда логичто требовать "справку что не верблюд"???!!!!
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