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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 21 лип, 2024 10:37
Amethyst написав:
Отак розривають відносини без додаткових питань тільки абузерів. Якщо не ви самі, то хтось із ваших контрагентів напортачив з криптою або щось подібним.
Щасти вам
еще раз опять без основательные утверждения.
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Додано: Нед 21 лип, 2024 16:16
Все эти постановления НБУ про финмон - являются подзаконными актами - закон про платежные услуги имеет более высокий приоритет.
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vpchelko
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Додано: Пон 22 лип, 2024 04:18
flysoulfly написав: Visky написав:
Чи не виводили Ви кошти по схемі: Комкаст-Пeйонір-ТАС, або щось подібне? Чи сплачували з іноземних винагород податки в Україні?
Тобто з Пайоніра або інших систем в ТАС не закидували?
Ще може виникати податкове зобов'язання, якщо Ви резидент України. І при досягненні якоїсь
суми за певний
період банки можуть блокувати
якої ? за який ?
А спитайте у Примата (не пам'ятаю), вони ввели ліміти і до війни ще повертали платежі, що перевищували і вимагали заФОПитись, уклавши з ними угоду. Я просто плюнув і виводив через інші банки
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Додано: Пон 22 лип, 2024 19:29
TASCOMBANK, отримав повідомлення в TAS2U: "Не зволікайте та зробіть апдейт вашої кредитки на Very Card зі збільшеним кредитним лімітом!
<...>"
Над В5 є повідомлення: Замовте нову віртуальну картку з кредитним лімітом! Кредитний ліміт по картці ** *ХХХХ буде закрито."
Таке питання. Якщо отримав усе це, то це гарантовано, що можна отримати Very Card зі збільшеним кредитним лімітом чи я неправильно зрозумів зміст повідомлень від банку?
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Howl
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Додано: Пон 22 лип, 2024 23:00
Howl
какая-то ересь - граничащая со скамом...
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vpchelko
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Додано: Пон 22 лип, 2024 23:06
Howl написав:
то це гарантовано
фіг, буде скорінг, а потім вже рішення
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Amethyst
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Додано: Пон 22 лип, 2024 23:16
Amethyst написав:
фіг, буде скорінг, а потім вже рішення
у меня не один раз повышали кред лимит - без сабжа - но до КГАМа от скудоумных сотрудников ТАЗА...
Там вообще е...чая стена - горячка говорит идти в отеление - в отделении говорят звои на горячку...
Ну тогда логичто требовать "справку что не верблюд"???!!!!
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Додано: Вів 23 лип, 2024 00:25
Howl написав:TASCOMBANK, отримав повідомлення в TAS2U: "Не зволікайте та зробіть апдейт вашої кредитки на Very Card зі збільшеним кредитним лімітом!
<...>"
Над В5 є повідомлення: Замовте нову віртуальну картку з кредитним лімітом! Кредитний ліміт по картці ** *ХХХХ буде закрито."
Таке питання. Якщо отримав усе це, то це гарантовано, що можна отримати Very Card зі збільшеним кредитним лімітом чи я неправильно зрозумів зміст повідомлень від банку?
Було таке ж запрошення, але ніякої обіцяної інформації над карткою немає
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