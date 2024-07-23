еще раз опять без основательные утверждения.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 21 лип, 2024 10:37
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Нед 21 лип, 2024 16:16
Re: ТАСКОМБАНК
Все эти постановления НБУ про финмон - являются подзаконными актами - закон про платежные услуги имеет более высокий приоритет.
Додано: Пон 22 лип, 2024 04:18
А спитайте у Примата (не пам'ятаю), вони ввели ліміти і до війни ще повертали платежі, що перевищували і вимагали заФОПитись, уклавши з ними угоду. Я просто плюнув і виводив через інші банки
Додано: Пон 22 лип, 2024 19:29
Re: ТАСКОМБАНК
TASCOMBANK, отримав повідомлення в TAS2U: "Не зволікайте та зробіть апдейт вашої кредитки на Very Card зі збільшеним кредитним лімітом!
<...>"
Над В5 є повідомлення: Замовте нову віртуальну картку з кредитним лімітом! Кредитний ліміт по картці ** *ХХХХ буде закрито."
Таке питання. Якщо отримав усе це, то це гарантовано, що можна отримати Very Card зі збільшеним кредитним лімітом чи я неправильно зрозумів зміст повідомлень від банку?
Додано: Пон 22 лип, 2024 23:06
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Пон 22 лип, 2024 23:16
Re: ТАСКОМБАНК
у меня не один раз повышали кред лимит - без сабжа - но до КГАМа от скудоумных сотрудников ТАЗА...
Там вообще е...чая стена - горячка говорит идти в отеление - в отделении говорят звои на горячку...
Ну тогда логичто требовать "справку что не верблюд"???!!!!
Додано: Вів 23 лип, 2024 00:25
Re: ТАСКОМБАНК
Було таке ж запрошення, але ніякої обіцяної інформації над карткою немає
Додано: Вів 23 лип, 2024 10:27
ТАСКОМБАНК
Howl
Ви отримали пропозицію міграції карток в TAS2U – це перекредитування старої картки на Very Card за рахунок нового кредитного ліміту.
Міграція відбувається на віртуальну картку Very Card через мобільну версію TAS2U.
Старий рахунок буде закрито після процедури міграції.
Кредитний ліміт буде гарантовано надано.
Вкажіть Ваше ПІБ, ІПН в особисті повідомлення – переглянемо яка сума Вам погоджена.
Додано: Вів 23 лип, 2024 10:38
Re: ТАСКОМБАНК
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