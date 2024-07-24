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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 339340341342

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ТАСКОМБАНК 3.1 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
3
2- Погане. Некомпетентне.
24%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
28%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
4
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 14:06

Re: ТАСКОМБАНК

Изи уже попросили написать заявку на закрытие счетов.
Главный вопрос - про закрытие кредитных счетов - там же льготный период - можно и потянуть
vpchelko
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 14:17

Re: ТАСКОМБАНК

А с заначки будет минус 20%? ((
arkavs
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 15:05

Re: ТАСКОМБАНК

  arkavs написав:А с заначки будет минус 20%? ((

1. Заява про закрытие счета по моей инициативе

2. Ненашел ничего подобного в договоре - будет перевод на счет дебетки и потом с дебетки на счет монобанке
vpchelko
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 15:09

Re: ТАСКОМБАНК

Тут еще факт что банк продинамил платежную инструкцию которую я ему еще в пятницу прошлую отправил.
vpchelko
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Повідомлень: 876
З нами з: 05.07.17
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  #<1 ... 339340341342
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