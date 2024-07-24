Изи уже попросили написать заявку на закрытие счетов.
Главный вопрос - про закрытие кредитных счетов - там же льготный период - можно и потянуть
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Додано: Сер 24 лип, 2024 14:06
Re: ТАСКОМБАНК
Изи уже попросили написать заявку на закрытие счетов.
Главный вопрос - про закрытие кредитных счетов - там же льготный период - можно и потянуть
Додано: Сер 24 лип, 2024 14:17
Re: ТАСКОМБАНК
А с заначки будет минус 20%? ((
Додано: Сер 24 лип, 2024 15:05
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Сер 24 лип, 2024 15:09
Re: ТАСКОМБАНК
Тут еще факт что банк продинамил платежную инструкцию которую я ему еще в пятницу прошлую отправил.
Додано: Сер 24 лип, 2024 19:10
Re: ТАСКОМБАНК
мда в изи поддержка простуженая на голову - заморозили личные деньги и требуют погасить кредитку...
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