Изи уже попросили написать заявку на закрытие счетов.
Главный вопрос - про закрытие кредитных счетов - там же льготный период - можно и потянуть
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Додано: Сер 24 лип, 2024 14:06
Re: ТАСКОМБАНК
Изи уже попросили написать заявку на закрытие счетов.
Главный вопрос - про закрытие кредитных счетов - там же льготный период - можно и потянуть
Додано: Сер 24 лип, 2024 14:17
Re: ТАСКОМБАНК
А с заначки будет минус 20%? ((
Додано: Сер 24 лип, 2024 15:05
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Сер 24 лип, 2024 15:09
Re: ТАСКОМБАНК
Тут еще факт что банк продинамил платежную инструкцию которую я ему еще в пятницу прошлую отправил.
Додано: Сер 24 лип, 2024 19:10
Re: ТАСКОМБАНК
мда в изи поддержка простуженая на голову - заморозили личные деньги и требуют погасить кредитку...
Додано: Чет 25 лип, 2024 07:18
Re: ТАСКОМБАНК
Опять на вылупков в поддержке Таза попал - опять предлагают идти в отделегие для того чтобы узнать точную задолженность и номера счетов - но уже плавали - в отделение говорят звони на горячую линию.
Додано: Чет 25 лип, 2024 07:49
Re: ТАСКОМБАНК
обязал изину поддержку вывести остаток на вери-карту для погашения и тут задолженности по кредиту - так что соснут они с 20% там почти под 0
Додано: Чет 25 лип, 2024 07:55
Додано: Чет 25 лип, 2024 09:52
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Чет 25 лип, 2024 12:05
Если я правильно понимаю счета вам блоканули? Если да то наличие у одного клиента долга по кредитке и денег на каком-то из счетов вовсе не означает что банк исполнит требование клиента на погашение кредитки именно теми средствами с того счета. Юридически это средства и требования по разным договорам и вполне возможно что у банка где-то окажется прописано что такой "взаимозачет" при блокировке делать НИЗЗЯ. А исполнить обязательства по кредитке клиент как бы обязан. Поэтому вот когда вам перечислят деньги со счета на погашение кредитки - вот тогда и следует говорить "гоп". А до тех пор в отношениях с банком у клиента все может быть и долго, и сложно, и даже грустно ;(
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