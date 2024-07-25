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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 340341342343

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ТАСКОМБАНК 3.1 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
3
2- Погане. Некомпетентне.
24%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
28%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
4
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 12:12

  WallNutPen написав:
  vpchelko написав:
  WallNutPen написав:Не кажи гоп... Вот когда все погасите тогда можно. А пока могут быть варианты. Причем не приятные. Удачи


ну чего а как по другому?

Если я правильно понимаю счета вам блоканули? Если да то наличие у одного клиента долга по кредитке и денег на каком-то из счетов вовсе не означает что банк исполнит требование клиента на погашение кредитки именно теми средствами с того счета. Юридически это средства и требования по разным договорам и вполне возможно что у банка где-то окажется прописано что такой "взаимозачет" при блокировке делать НИЗЗЯ. А исполнить обязательства по кредитке клиент как бы обязан. Поэтому вот когда вам перечислят деньги со счета на погашение кредитки - вот тогда и следует говорить "гоп". А до тех пор в отношениях с банком у клиента все может быть и долго, и сложно, и даже грустно ;(

Адназначна! Ізя не буде перераховувати з дебітки на кредитку. Ото потягне резину 6..7 дн і скаже, що в нього не вийшло :mrgreen: І шо хоч з ним після цього роби.
Вам номер ЄРДР вже надали?
У Тасі ж фіча така, що вона робить ЄРДР на пару десятків мульонів для невстановленої групи осіб, що хотіли пограбувати банку. І потім тіпа веде своє розслідування десь мясяць-два, а потім мовчки розриває відношення :mrgreen: :mrgreen:
Так шо готуйтеся, сушить сухарі. Гроші у вас блокнули на 2 міс :mrgreen:
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