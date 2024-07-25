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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 340341342343 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ТАСКОМБАНК 3.1 5 25 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 12% 3 2- Погане. Некомпетентне. 24% 6 3- Задовільне. Хотілося б краще. 20% 5 4- Добре. Як і повинно бути. 28% 7 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 16% 4 Всього голосів : 25 Додано: Чет 25 лип, 2024 12:12 WallNutPen написав: vpchelko написав: WallNutPen написав: Не кажи гоп... Вот когда все погасите тогда можно. А пока могут быть варианты. Причем не приятные. Удачи Не кажи гоп... Вот когда все погасите тогда можно. А пока могут быть варианты. Причем не приятные. Удачи



ну чего а как по другому? ну чего а как по другому?

Если я правильно понимаю счета вам блоканули? Если да то наличие у одного клиента долга по кредитке и денег на каком-то из счетов вовсе не означает что банк исполнит требование клиента на погашение кредитки именно теми средствами с того счета. Юридически это средства и требования по разным договорам и вполне возможно что у банка где-то окажется прописано что такой "взаимозачет" при блокировке делать НИЗЗЯ. А исполнить обязательства по кредитке клиент как бы обязан. Поэтому вот когда вам перечислят деньги со счета на погашение кредитки - вот тогда и следует говорить "гоп". А до тех пор в отношениях с банком у клиента все может быть и долго, и сложно, и даже грустно ;( Если я правильно понимаю счета вам блоканули? Если да то наличие у одного клиента долга по кредитке и денег на каком-то из счетов вовсе не означает что банк исполнит требование клиента на погашение кредитки именно теми средствами с того счета. Юридически это средства и требования по разным договорам и вполне возможно что у банка где-то окажется прописано что такой "взаимозачет" при блокировке делать НИЗЗЯ. А исполнить обязательства по кредитке клиент как бы обязан. Поэтому вот когда вам перечислят деньги со счета на погашение кредитки - вот тогда и следует говорить "гоп". А до тех пор в отношениях с банком у клиента все может быть и долго, и сложно, и даже грустно ;(

Адназначна! Ізя не буде перераховувати з дебітки на кредитку. Ото потягне резину 6..7 дн і скаже, що в нього не вийшло І шо хоч з ним після цього роби.

Вам номер ЄРДР вже надали?

У Тасі ж фіча така, що вона робить ЄРДР на пару десятків мульонів для невстановленої групи осіб, що хотіли пограбувати банку. І потім тіпа веде своє розслідування десь мясяць-два, а потім мовчки розриває відношення

Так шо готуйтеся, сушить сухарі. Гроші у вас блокнули на 2 міс Адназначна! Ізяперераховувати з дебітки на кредитку. Ото потягне резину 6..7 дн і скаже, що в нього не вийшлоІ шо хоч з ним після цього роби.Вам номер ЄРДР вже надали?У Тасі ж фіча така, що вона робить ЄРДР на пару десятків мульонів для невстановленої групи осіб, що хотіли пограбувати банку. І потім тіпа веде своє розслідування десь мясяць-два, а потім мовчки розриває відношенняТак шо готуйтеся, сушить сухарі. Гроші у вас блокнули на 2 міс Amethyst

Повідомлень: 5544 З нами з: 05.05.21 Подякував: 418 раз. Подякували: 1068 раз. Профіль 1 1 9 ВідповістиЦитата #<1 ... 340341342343 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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