WallNutPen написав:
Если я правильно понимаю счета вам блоканули? Если да то наличие у одного клиента долга по кредитке и денег на каком-то из счетов вовсе не означает что банк исполнит требование клиента на погашение кредитки именно теми средствами с того счета. Юридически это средства и требования по разным договорам и вполне возможно что у банка где-то окажется прописано что такой "взаимозачет" при блокировке делать НИЗЗЯ. А исполнить обязательства по кредитке клиент как бы обязан. Поэтому вот когда вам перечислят деньги со счета на погашение кредитки - вот тогда и следует говорить "гоп". А до тех пор в отношениях с банком у клиента все может быть и долго, и сложно, и даже грустно ;(
Адназначна! Ізя не буде перераховувати з дебітки на кредитку. Ото потягне резину 6..7 дн і скаже, що в нього не вийшло І шо хоч з ним після цього роби.
vpchelko, вам номер ЄРДР вже надали?
У Тасі ж фіча така, що вона робить ЄРДР на пару десятків мульонів для невстановленої групи осіб, що хотіли пограбувати банку. І потім тіпа веде своє розслідування десь мясяць-два, а потім мовчки розриває відношення
Так шо готуйтеся, сушить сухарі. Гроші у вас блокнули на 2 міс