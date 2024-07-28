WallNutPen написав:

vpchelko написав: WallNutPen написав: Не кажи гоп... Вот когда все погасите тогда можно. А пока могут быть варианты. Причем не приятные. Удачи Не кажи гоп... Вот когда все погасите тогда можно. А пока могут быть варианты. Причем не приятные. Удачи



ну чего а как по другому? ну чего а как по другому?

Если я правильно понимаю счета вам блоканули? Если да то наличие у одного клиента долга по кредитке и денег на каком-то из счетов вовсе не означает что банк исполнит требование клиента на погашение кредитки именно теми средствами с того счета. Юридически это средства и требования по разным договорам и вполне возможно что у банка где-то окажется прописано что такой "взаимозачет" при блокировке делать НИЗЗЯ. А исполнить обязательства по кредитке клиент как бы обязан. Поэтому вот когда вам перечислят деньги со счета на погашение кредитки - вот тогда и следует говорить "гоп". А до тех пор в отношениях с банком у клиента все может быть и долго, и сложно, и даже грустно ;(