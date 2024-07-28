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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 лип, 2024 12:12
WallNutPen написав: vpchelko написав: WallNutPen написав:
Не кажи гоп... Вот когда все погасите тогда можно. А пока могут быть варианты. Причем не приятные. Удачи
ну чего а как по другому?
Если я правильно понимаю счета вам блоканули? Если да то наличие у одного клиента долга по кредитке и денег на каком-то из счетов вовсе не означает что банк исполнит требование клиента на погашение кредитки именно теми средствами с того счета. Юридически это средства и требования по разным договорам и вполне возможно что у банка где-то окажется прописано что такой "взаимозачет" при блокировке делать НИЗЗЯ. А исполнить обязательства по кредитке клиент как бы обязан. Поэтому вот когда вам перечислят деньги со счета на погашение кредитки - вот тогда и следует говорить "гоп". А до тех пор в отношениях с банком у клиента все может быть и долго, и сложно, и даже грустно ;(
Адназначна! Ізя не буде
перераховувати з дебітки на кредитку. Ото потягне резину 6..7 дн і скаже, що в нього не вийшло
І шо хоч з ним після цього роби.vpchelko
, вам номер ЄРДР вже надали?
У Тасі ж фіча така, що вона робить ЄРДР на пару десятків мульонів для невстановленої групи осіб, що хотіли пограбувати банку. І потім тіпа веде своє розслідування десь мясяць-два, а потім мовчки розриває відношення
Так шо готуйтеся, сушить сухарі. Гроші у вас блокнули на 2 міс
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Amethyst
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Додано: Чет 25 лип, 2024 12:57
Вы хотите сказать, что Тася обращается с заявой в соответствующий компетентный орган (в полицию), а тот уже открывает расследование и вносит данные в ЕРДР? Потом через два месяца расследование закрывается, потому что ничего не накопалось для суда, после чего Тася разрывает деловые отношения с клиентом?
Какой в этом смысл для банка? Почему сразу не послать клиента в сад?
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Кащей
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Додано: Чет 25 лип, 2024 13:03
Кащей написав:
Какой в этом смысл для банка? Почему сразу не послать клиента в сад?
Ну клиенту ж страшно становится, за криминал могут и посадить, а тася типа приняла все меры и надежно прикрыла свой зад от регулятора, может спокойно ждать ответа от полиции, которая может вести типаследствие кажись до 90 дн. Причем там же группа лиц...их нуна типа установить, т.е. искать не переискать
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Amethyst
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Додано: Нед 28 лип, 2024 17:45
Интересный фокус:
заблокировал пару дней тому назад в приложении обе карты(те что вместо спорта давали),
и, о чудо, неожиданно произошло то что я собирался делать через поддержку, а именно закрыть её - кредитка исчезла совсем. Не обнулился лимит а исчезла совсем.
Дебитка осталась
То есть она закрылась, тут вроде отвечают представители банка? Да?
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Feh14
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Додано: Нед 28 лип, 2024 17:56
Feh14 написав:
Не обнулился лимит а исчезла совсем.
Для начала досвайпайте в конец карты в Т2Ю и гляньте може она просто спряталась )
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Amethyst
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Додано: Нед 28 лип, 2024 18:01
Amethyst написав: Feh14 написав:
Не обнулился лимит а исчезла совсем.
Для начала досвайпайте в конец карты в Т2Ю и гляньте може она просто спряталась )
Нигде нет.
Есть только деб.карта и окно сменить порядок и видимость карток. Там её тоже нет.
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Feh14
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Додано: Нед 28 лип, 2024 18:28
Feh14 написав: Amethyst написав: Feh14 написав:
Не обнулился лимит а исчезла совсем.
Для начала досвайпайте в конец карты в Т2Ю и гляньте може она просто спряталась )
Нигде нет.
Есть только деб.карта и окно сменить порядок и видимость карток. Там её тоже нет.
Бооже, ща свои залочу.
Може тоже весь этот мотлоХ автоматом закроют
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Amethyst
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Додано: Нед 28 лип, 2024 18:55
Давно тоже заблочены. И ниче не пропало. Это у Таси глюк уже давно, периодически карты исчезают, потом восстанавливаются в додатке
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arkavs
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Додано: Нед 28 лип, 2024 19:01
Feh14
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