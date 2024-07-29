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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 341342343344

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
23%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
4
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 17:36

ТАСКОМБАНК

практик

Наразі тимчасово призупинена процедура міграції.
Після відновлення даної можливості – додатково буде проінформовано push-повідомленням в додатку.
Міграція буде відбуватись на віртуальну картку Very Card через мобільну версію TAS2U.
Звертаємо увагу, що можливо замовити додаткову фізичну карту до рахунку, звернувшись до Контакт-центру банку або безпосередньо у відділення банку.
Комісія за випуск додаткової фізичної карти до рахунку "Very Card" складає 50,00 грн.
Отримати готову карту можливо виключно в касі банку, маючи при собі документи.
Ознайомитись з тарифами можливо за посиланням - https://tascombank.ua/files/Taryfy_Very ... 4.2024.pdf
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 18:07

Re: ТАСКОМБАНК

Таскомбанк разорвал со мной договор без уточнающих запросов!

"Дійсно, банком було встановлено обмеження по рахунках та надано Вам запит про характер фінансових операцій та уточнюючий запит по конкретній транзакції."
ЛОЖЬ!

"На основі наданої Вами відповіді на запит банку було прийнято рішення про недоцільність подальшої співпраці."
Такого небыло! ЛОЖЬ!
vpchelko
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Повідомлень: 890
З нами з: 05.07.17
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ТАСКОМБАНК (3432)
29.07.2024 18:07
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