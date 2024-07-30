Наразі тимчасово призупинена процедура міграції.
Після відновлення даної можливості – додатково буде проінформовано push-повідомленням в додатку.
Міграція буде відбуватись на віртуальну картку Very Card через мобільну версію TAS2U.
Звертаємо увагу, що можливо замовити додаткову фізичну карту до рахунку, звернувшись до Контакт-центру банку або безпосередньо у відділення банку.
Комісія за випуск додаткової фізичної карти до рахунку "Very Card" складає 50,00 грн.
Отримати готову карту можливо виключно в касі банку, маючи при собі документи.
Ознайомитись з тарифами можливо за посиланням -