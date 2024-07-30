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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
23%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
4
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 17:36

ТАСКОМБАНК

практик

Наразі тимчасово призупинена процедура міграції.
Після відновлення даної можливості – додатково буде проінформовано push-повідомленням в додатку.
Міграція буде відбуватись на віртуальну картку Very Card через мобільну версію TAS2U.
Звертаємо увагу, що можливо замовити додаткову фізичну карту до рахунку, звернувшись до Контакт-центру банку або безпосередньо у відділення банку.
Комісія за випуск додаткової фізичної карти до рахунку "Very Card" складає 50,00 грн.
Отримати готову карту можливо виключно в касі банку, маючи при собі документи.
Ознайомитись з тарифами можливо за посиланням - https://tascombank.ua/files/Taryfy_Very ... 4.2024.pdf
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 18:07

Re: ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК

Таскомбанк разорвал со мной договор без уточнающих запросов! Мне поступил звонок из отделения 18 июля 13:54 - менеджер отделения сообщила что банк решил в одностороннем порядке разрывать со мной сотрудничество!

"Дійсно, банком було встановлено обмеження по рахунках та надано Вам запит про характер фінансових операцій та уточнюючий запит по конкретній транзакції."
Когда был запрос по конкретным транзакциям? Были запросы по транзакциям в изи банке - но это уже после 18 июля 13:54 - уже после того как таскомбанк решил разорвать со мной сотрудничество.

"На основі наданої Вами відповіді на запит банку було прийнято рішення про недоцільність подальшої співпраці."
Время когда я давал этот ответ!?? Как-то непоследовательно! Решение ведь уже было принято без всяких запросов и ответов!

Кто и зачем лжет? Это же не детский садик!

Если так сотрудники таскомбанка подделывают отчетность, лгут клиентам и руководству - это может закончиться плачевно!
:lol: :lol: :lol:
Востаннє редагувалось vpchelko в Пон 29 лип, 2024 18:27, всього редагувалось 2 разів.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 18:25

Re: ТАСКОМБАНК

TASCOMBANK, це буде працювати?
https://tascombank.ua/card_service
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 15:21

Re: ТАСКОМБАНК

  Amethyst написав:vpchelko, вам номер ЄРДР вже надали?

нет такого.

самое интересное тут офпред мне в личку написал, что ко мне было обращение по проблемной транзакции и их ответ не устроил и поэтому решили разорвать со мной отношение. Но тут офпред либо сознательно солгал, либо ему передали лживую информацию.
Запрос про транзакции были от изиной поддержки - но только после того как таскомбанк уже принял решение о разрыве сотрудничества.

Последовательность действий сотрудников таскомбанка не соотвествуют их хронологии.
Востаннє редагувалось vpchelko в Вів 30 лип, 2024 15:25, всього редагувалось 2 разів.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 15:23

Re: ТАСКОМБАНК

  Amethyst написав:У Тасі ж фіча така, що вона робить ЄРДР на пару десятків мульонів для невстановленої групи осіб, що хотіли пограбувати банку. І потім тіпа веде своє розслідування десь мясяць-два, а потім мовчки розриває відношення
Так шо готуйтеся, сушить сухарі. Гроші у вас блокнули на 2 міс

Я задолбил изину поддержку - деньги с заначки были переведены на изину кредитку для полного погашения кредита и на дебетку отстальной остаток - в заяве на закрытие написал, чтобы перевели на счет моей вери карты в таскомбанке - но опять поддержка изина затупила - говорят не могут сделать перевод на счет в таскомбанке - и на вопрос почему - внятного ответа не могут дать. Были попытки съехать на внутриний регламент - но я с банком подписывался только на ДКБО и карточные, кредитные, сберегательные счета - настаивал на том, чтобы банк не нарушал договор и законы.

Перезвонили и пообещали попробовать перевести денежку.

У меня еще весь август для погашения кредиток в таскомбанке (они сейчас в грейсе)
vpchelko
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