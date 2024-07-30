Наразі тимчасово призупинена процедура міграції. Після відновлення даної можливості – додатково буде проінформовано push-повідомленням в додатку. Міграція буде відбуватись на віртуальну картку Very Card через мобільну версію TAS2U. Звертаємо увагу, що можливо замовити додаткову фізичну карту до рахунку, звернувшись до Контакт-центру банку або безпосередньо у відділення банку. Комісія за випуск додаткової фізичної карти до рахунку "Very Card" складає 50,00 грн. Отримати готову карту можливо виключно в касі банку, маючи при собі документи. Ознайомитись з тарифами можливо за посиланням - https://tascombank.ua/files/Taryfy_Very ... 4.2024.pdf
Таскомбанк разорвал со мной договор без уточнающих запросов! Мне поступил звонок из отделения 18 июля 13:54 - менеджер отделения сообщила что банк решил в одностороннем порядке разрывать со мной сотрудничество!
"Дійсно, банком було встановлено обмеження по рахунках та надано Вам запит про характер фінансових операцій та уточнюючий запит по конкретній транзакції." Когда был запрос по конкретным транзакциям? Были запросы по транзакциям в изи банке - но это уже после 18 июля 13:54 - уже после того как таскомбанк решил разорвать со мной сотрудничество.
"На основі наданої Вами відповіді на запит банку було прийнято рішення про недоцільність подальшої співпраці." Время когда я давал этот ответ!?? Как-то непоследовательно! Решение ведь уже было принято без всяких запросов и ответов!
Кто и зачем лжет? Это же не детский садик!
Если так сотрудники таскомбанка подделывают отчетность, лгут клиентам и руководству - это может закончиться плачевно!
Востаннє редагувалось vpchelko в Пон 29 лип, 2024 18:27, всього редагувалось 2 разів.
Amethyst написав:vpchelko, вам номер ЄРДР вже надали?
нет такого.
самое интересное тут офпред мне в личку написал, что ко мне было обращение по проблемной транзакции и их ответ не устроил и поэтому решили разорвать со мной отношение. Но тут офпред либо сознательно солгал, либо ему передали лживую информацию. Запрос про транзакции были от изиной поддержки - но только после того как таскомбанк уже принял решение о разрыве сотрудничества.
Последовательность действий сотрудников таскомбанка не соотвествуют их хронологии.
Востаннє редагувалось vpchelko в Вів 30 лип, 2024 15:25, всього редагувалось 2 разів.
Amethyst написав:У Тасі ж фіча така, що вона робить ЄРДР на пару десятків мульонів для невстановленої групи осіб, що хотіли пограбувати банку. І потім тіпа веде своє розслідування десь мясяць-два, а потім мовчки розриває відношення Так шо готуйтеся, сушить сухарі. Гроші у вас блокнули на 2 міс
Я задолбил изину поддержку - деньги с заначки были переведены на изину кредитку для полного погашения кредита и на дебетку отстальной остаток - в заяве на закрытие написал, чтобы перевели на счет моей вери карты в таскомбанке - но опять поддержка изина затупила - говорят не могут сделать перевод на счет в таскомбанке - и на вопрос почему - внятного ответа не могут дать. Были попытки съехать на внутриний регламент - но я с банком подписывался только на ДКБО и карточные, кредитные, сберегательные счета - настаивал на том, чтобы банк не нарушал договор и законы.
Перезвонили и пообещали попробовать перевести денежку.
У меня еще весь август для погашения кредиток в таскомбанке (они сейчас в грейсе)
vpchelko написав:самое интересное тут офпред мне в личку написал, что ко мне было обращение по проблемной транзакции и их ответ не устроил и поэтому решили разорвать со мной отношение. Но тут офпред либо сознательно солгал, либо ему передали лживую информацию. Запрос про транзакции были от изиной поддержки - но только после того как таскомбанк уже принял решение о разрыве сотрудничества.
Ну так шо Тася шо Изя эт одна песочница! Общайтесь с Изей. Там саппорт хоть и тормознутый, но он таки работает с клиентом. У Таси весь разговор будет через отд-е, по факсу А чел из ФинМона один и тот же... Попросите (у Изи!) повторный запрос на пояснення с подозрительной транзой.. Или вам уже все и так понятно, шо это был за кривой контрагент?
vpchelko написав:все почти финал - деньги перевели в вери-карту.
ну да - при переводе payoneer-binance-izi попался контрагент с довереными лицами - хз так почти все работают - причем это была 1 единственная операция на изин счет. на карты таса поступления были только с моих карт.
Востаннє редагувалось vpchelko в Вів 30 лип, 2024 17:23, всього редагувалось 1 раз.
vpchelko написав:при переводе payoneer-binance-izi попался контрагент с довереными лицами
таки дропы на р2р-банане ну и чем тут банка то виновата? Почему не запаслись квиташками от контрагента на Банане? В принципе, их может быть достаточно для Изи, шобы подтвердить легальность "боргових зобов'язать" у клиента/дропа, шо скинул вам деньгу по р2р
Хотяя, если этот клиент уже засвечен у Изи как дроп, то действительно банка захочет просто тышком-нышком расторгуть отношения... н ожидая запитов от Киберполиции
Востаннє редагувалось Amethyst в Вів 30 лип, 2024 17:43, всього редагувалось 1 раз.