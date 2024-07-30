дал квитанцию - все равно непонравилось - изина поддержка вообще сообщала, что на меня кто-то пожаловался.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 лип, 2024 17:43
Re: ТАСКОМБАНК
дал квитанцию - все равно непонравилось - изина поддержка вообще сообщала, что на меня кто-то пожаловался.
Востаннє редагувалось vpchelko в Вів 30 лип, 2024 17:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 30 лип, 2024 17:44
Додано: Вів 30 лип, 2024 17:46
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Вів 30 лип, 2024 17:49
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