RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 342343344345

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
23%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
4
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 17:43

Re: ТАСКОМБАНК

  Amethyst написав:Почему не запаслись квиташками от контрагента на Банане?

дал квитанцию - все равно непонравилось - изина поддержка вообще сообщала, что на меня кто-то пожаловался.
Востаннє редагувалось vpchelko в Вів 30 лип, 2024 17:44, всього редагувалось 1 раз.
vpchelko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 898
З нами з: 05.07.17
Подякував: 15 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 17:44

  vpchelko написав:
  Amethyst написав:Почему не запаслись квиташками от контрагента на Банане?

дал квитанцию - все равно непонравилось

т.е. таки уже паленый дроп ))
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5566
З нами з: 05.05.21
Подякував: 418 раз.
Подякували: 1071 раз.
 
Профіль
1
1
9
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 17:46

Re: ТАСКОМБАНК

  Amethyst написав:т.е. таки уже паленый дроп ))

хз репутация у контрагента безупречная. Он активен и по сей день.
vpchelko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 898
З нами з: 05.07.17
Подякував: 15 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 17:49

  vpchelko написав:
  Amethyst написав:т.е. таки уже паленый дроп ))

хз репутация у контрагента безупречная. Он активен и по сей день.

Ну дропов у него завались. Вы ж ему то напишите, шо паленый контакт то у него!
А завянуть и возродиться на Банане с новым экком мона и за 5 мин ))
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5566
З нами з: 05.05.21
Подякував: 418 раз.
Подякували: 1071 раз.
 
Профіль
1
1
9
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 19:20

ТАСКОМБАНК

Howl

Повідомляємо, що процес продовження терміну дії карток через лендінг тимчасово призупинений у зв’язку з технічними причинами.
Наразі відсутня інформація щодо терміну відновлення.
TASCOMBANK
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 3049
З нами з: 17.07.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 228 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 18:32

Re: ТАСКОМБАНК

все закрыл изю и тас - побрить изей на 9200грн не получилось - только 40грн комиссии (по вери-карте) - забрал остаток в кассе.
vpchelko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 898
З нами з: 05.07.17
Подякував: 15 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 342343344345
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: alibob і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2407)
31.07.2024 19:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.