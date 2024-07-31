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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 лип, 2024 17:43
Amethyst написав:
Почему не запаслись квиташками от контрагента на Банане?
дал квитанцию - все равно непонравилось - изина поддержка вообще сообщала, что на меня кто-то пожаловался.
Востаннє редагувалось vpchelko
в Вів 30 лип, 2024 17:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 30 лип, 2024 17:44
vpchelko написав: Amethyst написав:
Почему не запаслись квиташками от контрагента на Банане?
дал квитанцию - все равно непонравилось
т.е. таки уже паленый дроп ))
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Додано: Вів 30 лип, 2024 17:46
Amethyst написав:
т.е. таки уже паленый дроп ))
хз репутация у контрагента безупречная. Он активен и по сей день.
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Додано: Вів 30 лип, 2024 17:49
vpchelko написав: Amethyst написав:
т.е. таки уже паленый дроп ))
хз репутация у контрагента безупречная. Он активен и по сей день.
Ну дропов у него завались. Вы ж ему то напишите, шо паленый контакт то у него!
А завянуть и возродиться на Банане с новым экком мона и за 5 мин ))
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Додано: Вів 30 лип, 2024 19:20
Howl
Повідомляємо, що процес продовження терміну дії карток через лендінг тимчасово призупинений у зв’язку з технічними причинами.
Наразі відсутня інформація щодо терміну відновлення.
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Додано: Сер 31 лип, 2024 18:32
все закрыл изю и тас - побрить изей на 9200грн не получилось - только 40грн комиссии (по вери-карте) - забрал остаток в кассе.
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vpchelko
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